Tijdens de 24 uur van Le Mans komen dit weekend 18 coureurs in actie met een verleden in de Formule 1. Ze rijden in verschillende raceklassen, de een met meer kans op succes dan de ander. We zetten ze, aan de hand van de startopstelling, voor je op een rij.

Hypercars

Het summum van de legendarische 24-uursrace is de klasse met de Hypercars. Ferrari start op pole en bezet met een andere wagen ook de tweede plek. Daar vinden we de eerste F1-coureur van weleer: Antonio Giovinazzi (ex-Alfa Romeo). Toyota, van oudsher een favoriet voor de zege in Le Mans, neemt met de nummer 8-wagen van onder anderen voormalig Toro Rosso-coureurs Sébastien Buemi en Brendon Hartley de derde plek op de startgrid in.

De Japanner Kamui Kobayashi (eenmalig F1-podiumklant, Japan 2012) start in de andere Toyota als vijfde. Hij moet echter nog een andere oud-coureur van Sauber voor zich dulden op de grid: Felipe Nasr. De als veldvulling dienende Braziliaan behoort tot het trio dat met Porsche op plek 4 belandde in de kwalificatie.

Op plek acht op de startgrid vinden we niet alleen de eerste Nederlander, maar ook weer een voormalig F1-coureur. Sebastien Bourdais (anderhalf jaar Toro Rosso) bestuurt namelijk met Renger van der Zande (onze columnist bij FORMULE 1 Magazine) de derde auto van Cadillac. Dat doen ze samen met zesvoudig IndyCar-kampioen Scott Dixon. Het trio geldt als outsider voor de overwinning in Frankrijk.

Achter hen is André Lotterer op de negende startplek een van de coureurs in de tweede Porsche. De Duitser reed voor Caterham ooit in de F1, zij het slechts één ronde in 2014 tijdens de Grand Prix van België. Net als de Duitser zullen ook Paul di Resta en Jean-Eric Vergne niet lang worden geroemd om hun F1-daden. Maar toch, het duo deed het beter dan Lotterer. Niet op Le Mans: in de Peugeot beginnen zij als tiende aan de 24 uur van Le Mans.

Het ensemble F1-coureurs van vroegere tijden w;ordt in de Hypercar-klasse gecompleteerd door de Brit Jack Aitken (een race voor Williams tijdens de GP van Bahrein 2020) op plek 13, de Mexicaan Esteban Gutiérrez (ex-Sauber) daarachter als veertiende namens Glickhaus en Will Stevens (ex-Manor onder andere) die als zestiende start voor JOTA in de derde Porsche.

LMP2 en NASCAR

In de LMP2-klasse staan ook nog een handvol coureurs aan het vertrek met een geschiedenis in de Formule 1. Het gaat daarbij van jong (Pietro Fittipaldi, twee races bij Haas) tot oud (Jan Magnussen, vader van Kevin en gereden voor McLaren en Stewart). Maar er zijn nog drie andere bekende namen, waaronder een Nederlander.

Giedo van der Garde is in Le Mans vooral bekend van zijn deelnames met Racing Team Nederland, maar ook zonder die formatie staat hij aan het vertrek. De ex-coureur van Caterham start met Graff Racing in de achterhoede van deze klasse. Beter verging het Robert Kubica en Daniil Kvyat, de vrij recent nog in de Formule 1 actieve Pool en Rus starten voor hun respectievelijke teams in de subtop.

(Tekst gaat door onder de foto)

Giedo van der Garde en Jenson Button voor aanvang van de Grand Prix van Maleisië in 2014. Het duo deelt een verleden in de Formule 1 (Motorsport Images)

Last but not least doet er ook nog een oud-wereldkampioen uit de Formule 1 mee in Le Mans. Jenson Button komt namelijk in actie in een NASCAR-auto. Eerder dit jaar maakte hij in die Amerikaanse raceklasse zijn debuut. De Brit, in 2009 de beste in de F1, rijdt in de 24 uur van Le Mans samen met NASCAR-veteraan Jimmy Johnson en Mike Rockenfeller.

De extra dikke Vaderdag editie van FORMULE 1 Magazine – met daarin ook verhalen over de 24 uur van Le Mans – ligt nu in de winkel, maar kan ook online worden besteld. In deze uitgave alles over de door Max Verstappen gewonnen GP’s van Monaco en Spanje en volop boeiende verhalen, reportages ter plaatse, en exclusieve interviews. Met onder meer:

Exclusief : Win de laatste kaarten voor de Max Verstappen Tribune in Spa

Win de laatste kaarten voor de Max Verstappen Tribune in Spa Reportage: Max Verstappen, onaantastbaar in Monaco en Spanje

Achtergrond: Seychelle de Vries is meer dan de zus van Nyck

Interview Franz Tost: Ik heb lak aan diplomatie

Extra: Megaposter Max Verstappen

Het allermooiste beeld van Peter van Egmond

Gratis verzending in Nederland!