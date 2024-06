Christian Horner wil na het rampzalige weekend voor Sergio Pérez benadrukken dat de coureur niet zomaar een tweejarig contract heeft getekend. Binnen de nieuwe samenwerking is er van alles mogelijk. Volgens Horner is er na 2025 een kans om alle opties nog eens rustig te bekijken. Yuki Tsunoda heeft zich immers ook opnieuw aan de Red Bull-familie verbonden.

“Het zijn allemaal Red Bull-coureurs”, zei Horner over Pérez en Tsunoda. “We hebben besloten om nog één jaar te verlengen met Checo – het is een 1+1 overeenkomst, dus dat betekent een tweejarig contract. Maar tegelijkertijd willen we Yuki straks ook als optie hebben. Hij doet het fantastisch bij Visa RB, dus ook hij blijft nog een jaartje.”

Daarmee zet de teambaas de deur op een kier voor Tsunoda. 2025 lijkt alles of niets te worden voor Sergio Pérez, die misschien vervroegd het veld moet gaan ruimen voor het Japanse talent. “Er staan genoeg [clausules] in Pérez’ contract, zoals dat voor alle contracten geldt”, vervolgde Horner. “Maar dat blijft natuurlijk binnen het team.”

De 50-jarige teambaas waarschuwde dat Checo tijdens de Spaanse Grand Prix een inhaalslag zal moeten maken. Na de puntloze races in Monaco én in Montréal valt er veel te winnen voor de Mexicaan. “Canada was een verschrikkelijk weekend voor Pérez”, aldus Horner. “Hij zal echt een comeback moeten maken in Barcelona. Gelukkig had Ferrari ook een dramatische race, dus komen we er enigszins mee weg.” De Italianen vormen het grootste gevaar voor Red Bull, die nu 49 punten los staan van de scuderia in het constructeurskampioenschap.

