Sergio Pérez moest vervroegd afzwaaien tijdens de Canadese GP – na een dramatische kwalificatie ging hij te wijd in bocht zes en brak hij zijn achtervleugel. Met moeite sleepte hij zijn gebroken bolide terug naar de pitstraat. De wedstrijdleiding oordeelde dat dat té gevaarlijk was en deelde hem een gridstraf van drie plaatsen uit. Helmut Marko denkt het zijne van Pérez’ penalty.

Een crash in bocht zes maakte zondag een einde aan een rampzalige race voor Sergio Pérez. Red Bull gebood hem vervolgens zijn RB20 terug naar de pitstraat te rijden. Daarbij creëerde de Mexicaan een onveilige situatie voor zijn medecoureurs, zo oordeelde de stewards. Pérez en Red Bull moesten het met een gridstraf en een boete van 25.000 euro bekopen. Volgens sommige fans kwam het team er echter te makkelijk mee weg.

‘En Hamilton dan?’

Helmut Marko wuift deze accusaties gemakkelijk weg. De Red Bull-topman accepteert de uitgedeelde straf, maar plaatst ook zijn vraagtekens bij de ernst van de overtreding. “We kunnen wel leven met die penalty [voor Pérez]”, zei Marko tegen het Oostenrijkse OE24. Hij ontkent dat het team moedwillig andere coureurs in gevaar heeft gebracht. “Op de camera’s konden we niet zien in hoeverre Checo’s auto beschadigd was. We wilden gewoon zo snel mogelijk door, want in deze Grand Prix stond er veel op het spel.”

Daarbij benadrukte Marko dat er coureurs met veel meer zijn weggekomen. “Anderen hebben met nog veel meer loshangende onderdelen geracet”, verklaarde hij. De 81-jarige adviseur herinnerde zich de Britse Grand Prix van 2020, waarbij Lewis Hamilton met een klapband naar de overwinning tufte. “Hamilton heeft ooit met drie wielen gewonnen op Silverstone”, besloot hij droogjes.

