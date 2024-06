Red Bull rekende afgelopen weekend op Max Verstappen om de nodige punten te scoren. De Canadese GP werd een blamage voor Sergio Pérez, die in de slotfase zijn achtervleugel stuk reed tegen de muur. Zijn team droeg hem op de kapotte RB20 terug naar de pitstraat te rijden. Dat leidde tot de nodige kritiek – Pérez zou daarmee de andere coureurs onnodig in gevaar hebben gebracht.

Door Pérez terug naar de pitstraat te roepen, reed hij met een beschadigde auto de baan op. Zijn RB20 slingerde dan ook behoorlijk wat carbon het asfalt op. De wedstrijdleiding gaf hem achteraf een gridstraf van drie plaatsen en deelde Red Bull een boete van 25.000 euro uit.

Echter, volgens sommige Formule 1-fans komt het team er te makkelijk mee weg. Op X vragen enkele gebruikers zich af waarom het team niet zwaarder bestraft werd. Door Checo naar binnen te halen, wilde het team immers een safety car voorkomen – die zou nadelig geweest voor Red Bull-kampioen Max Verstappen, die op dat moment de race leidde.

‘Straf is niet zwaar genoeg’

Analist Will Buxton uitte ook kritiek op de controversiële orders van Red Bull. In een inmiddels verwijderd bericht stelde hij de orders van het team aan de kaak. “Ik denk dat de straf lang niet zwaar genoeg is”, schreef hij. “Dit deden ze puur om een safety car te vermijden, omdat ze wisten dat ze daarmee de overwinning mis konden lopen. Daarmee brachten ze de andere coureurs in gevaar.”

“Als je deze situatie omdraait, heb je een team dat een coureur zou vertellen om juist wél een safety car te veroorzaken”, legde hij uit. “Het is maar een klein verschil. Het een levert een gridstraf op, het ander Singapore 2008”, doelde hij op het crashgate schandaal. Nelson Piquet Jr. kreeg destijds orders van Renault om zijn auto moedwillig in de prak te rijden om de overwinning van teamgenoot Fernando Alonso veilig te stellen.

