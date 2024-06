Red Bull en Christian Horner kregen afgelopen weekend onverwachts concurrentie van Mercedes – de Duitse renstal had de zaken op orde in Montréal en wist met George Russell zelfs op pole te kwalificeren. In de race liet het team uit Brackley het echter afweten. Max Verstappen trok weer eens aan het langste eind. Horner kon het niet laten om Mercedes achteraf nog een plaagstoot uit te delen.

James Allison – technisch directeur van Mercedes en verantwoordelijk voor het doorontwikkelen van de W15 – had hoge verwachtingen van het raceweekend in Quebec. Na Red Bulls matige prestaties in Monaco durfde de 56-jarige Brit zijn concurrenten uit te dagen. “Tot nu toe lijken hun upgrades meer op downgrades“, zei Allison vrijdag tegen ESPN. Mercedes zou zich later de snelste bewijzen in zowel VT3 als de kwalificatie.

In de race was het echter Max Verstappen die zich tot winnaar kroonde. Na een moeizaam weekend liet de Nederlander zich weer van zijn sterkste kant zien en claimde hij de zestigste overwinning van zijn carrière. Reden genoeg voor teambaas Christian Horner om even terug te komen op de opmerkingen van Mercedes’ technisch directeur. “Zelfs met onze ‘downgrade’ hebben we hun upgrade kunnen verslaan”, lachte hij.

Horner wil nog een paar races afwachten voordat hij Mercedes weer als een echte concurrent beschouwt. “Ze (Mercedes, red.) zijn altijd goed geweest op dit soort circuits”, vervolgde de Red Bull-topman. “Uit de komende twee à drie races moet blijken of ze echt verbeterd zijn, of dat dit gewoon een gelukje was.”

