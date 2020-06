7 vragen aan Kevin Magnussen: ‘Ik had wel een GP op ‘de groene hel’ willen rijden’

In het nieuwe nummer van FORMULE 1 MAGAZINE vragen we coureurs en kenners ter ere van het zeventigjarig bestaan van de Formule 1 naar hun favorieten uit de historie van de koningsklasse. Zeven vragen, ontelbare mooie herinneringen. “De jaren 60 of 70, dat is lastig kiezen.”

Kevin Magnussen (27) debuteerde in 2014 met een tweede plaats voor McLaren in de Formule 1. Na een jaar aan de zijlijn en een seizoen bij Renault, rijdt hij sinds 2017 voor Haas. De Deen staat na 102 Grand Prix-starts op 157 punten.

1. Mijn allereerste herinnering aan de Formule 1 is…

“Spa 1997, denk ik. Mijn vader Jan Magnussen racete toen voor Stewart – Ford in de Formule 1.”

2. In deze Grand Prix had ik graag willen rijden…

“Elke race die ook maar op de Nürburgring Nordschleife, ‘de Groene Hel’, is gereden.”

3. Over 20 jaar ziet de Formule 1 er zo uit…

“Heel goede vraag! Hopelijk hebben we dan nog echt menselijke coureurs in de cockpit die de auto’s besturen. Het is moeilijk te zeggen. Hopelijk is het niet heel erg anders dan hoe het nu is.”

4. Stel, je mag een decennium uitkiezen om te rijden, dan zijn dat de jaren…

“Eh… De jaren 60 of 70. Het is lastig kiezen. Wacht, ik denk toch de jaren 70.”

5. Als ik mezelf zou moeten vergelijken met een van coureurs op de huidige grid of uit het verleden, dan lijk ik het meest op…

“Ik zou mijn vader moeten zeggen. Een logisch antwoord, natuurlijk, maar het is wel heel erg zo. Van zijn uiterlijk tot karakter tot manier van rijden, zijn we heel erg hetzelfde.”



6. Als je je ideale coureur moet samenstellen uit alle coureurs uit de Formule 1-geschiedenis, hoe ziet die er dan uit?

“Laten we voor de snelheid van Ayrton Senna gaan en de strategische geest van Alain Prost, gecombineerd met het lef van Gilles Villeneuve. Dan heb je, denk ik, een vrij goede coureur bij elkaar.”

7. Als ik teameigenaar zou zijn en ik kon uit 70 jaar Formule 1 twee coureurs, een teambaas en een ontwerper kunnen selecteren, dan zouden dit zijn:

“Ik zou voor Ayrton Senna gaan. Daarnaast dan, denk ik, Jim Clark. Stirling Moss kies ik als reservecoureur. Qua ontwerper ga ik voor Adrian Newey. Mijn teambaas is Jack Brabham (de Australische coureur werd drie keer wereldkampioen, waaronder in 1966 met hem door hemzelf opgerichte en gerunde Brabham, red.).”

