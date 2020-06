7 vragen aan Romain Grosjean: ‘Prost haalde overal het beste uit’

In het nieuwe nummer van FORMULE 1 MAGAZINE vragen we coureurs en kenners ter ere van het zeventigjarig bestaan van de Formule 1 naar hun favorieten uit de historie van de koningsklasse. Zeven vragen, ontelbare mooie herinneringen. “Tussen 2000 en 2010 zagen de auto’s er geweldig uit.”



Romain Grosjean (34) reed in 2009 zeven Grands Prix voor Renault en maakte in 2012 een comeback bij Lotus. Inmiddels staat de teller op 164 races, tien podiumplekken en 389 punten. Sinds 2016 rijdt Grosjean voor het Amerikaanse Haas.

1. Mijn allereerste herinnering aan de Formule 1 is…

“Ayrton Senna versus Alain Prost. En dan naar hun battle in, naar ik meen, 1993 (Grosjean doelt waarschijnlijk op Silverstone, waar Senna en Prost toen een iconisch gevecht uitvochten, red.).”



2. In deze Grand Prix had ik graag willen rijden…

“Ehm… Geen idee, ik zou voor een van de races in Zuid-Afrika gaan, een race op het circuit van Kyalami.”

3. Over 20 jaar ziet de Formule 1 er zo uit…

“Om eerlijk te zijn heb ik geen idee. Het zal er waarschijnlijk anders uitzien dan we nu gewend zijn. Maar weet je, ik hoop gewoon dat het de snelste auto’s zijn die door de beste coureurs bestuurd worden. Dat is het enige wat ik belangrijk vind.”

4. Stel, je mag een decennium uitkiezen om te rijden, dan zijn dat de jaren…

“Het decennium van 2000 tot en met 2010. Ik vind dat de auto’s van toen er echt geweldig uitzagen.”



5. Als ik mezelf zou moeten vergelijken met een van coureurs op de huidige grid of uit het verleden, dan lijk ik het meest op…

“Oh, geen idee. Ik denk dat we allemaal zeer uniek zijn. We hebben allemaal wel dingen gemeen, maar we zijn ook allemaal anders.”

6. Als je je ideale coureur moet samenstellen uit alle coureurs uit de Formule 1-geschiedenis, hoe ziet die er dan uit?

“Ik denk gewoon Alain Prost. Hij had heel veel kennis en een geweldig goed gevoel voor – en begrip van – hoe hij het beste uit elke situatie kon halen en zijn auto zo snel mogelijk te maken.”

7. Als ik teameigenaar zou zijn en ik kon uit 70 jaar Formule 1 twee coureurs, een teambaas en een ontwerper kunnen selecteren, dan zouden dit zijn:

“De eerste coureur waarvoor ik kies is Jules Bianchi, de andere is Michael Schumacher. Adrian Newey wordt dan mijn ontwerper en Ron Dennis is de teambaas.”

