Kevin Magnussen is beboet met 7.500 euro voor een overtreding tijdens de eerste vrije training voor de Italiaanse Grand Prix. De boete is opgelegd omdat Magnussen de auto van Carlos Sainz heeft gehinderd bij bocht 7. Het is een situatie die de carrière van Magnussen niet ten goede komt, gezien de bestaande kritiek op zijn rijstijl.

Beslissing van de stewards

De stewards hebben het incident onderzocht en geconcludeerd dat Magnussen en zijn team geen tijdige waarschuwing hebben gegeven aan Sainz, die snel naderde. Ondanks de fout in de communicatie en de belemmering, is de situatie niet als gevaarlijk beoordeeld. De boete is verlaagd ten opzichte van de vorige keren omdat de omstandigheden op het circuit, zoals de layout en zichtbaarheid, hebben bijgedragen aan de problemen.

