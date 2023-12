Welkom achter de schermen bij FORMULE 1 Magazine! Onze verslaggevers zijn bij elke Grand Prix aanwezig en delen in deze rubriek hun persoonlijke, opvallendste en leukste momenten van dit seizoen. Met vandaag Gerard tijdens de Grand Prix van België.

Ineens was daar die langzaam rijdende auto, met linksvoor een probleem. De bolide viel stil, de coureur stapte uit. Was dit het dan in België? Mannen in oranje overalls zetten de wagen op een flatbed, monteurs moesten het malheur daarna verhelpen. Het werd de langzaamste pitstop van het Formule 1-seizoen.

Dit alles gebeurde in de Ardennen aan het einde van de vrijdag van het GP-weekend. Het begon gelijktijdig te regenen: zelfs de hemel huilde dus mee. Gelukkig werd het euvel opgelost, coureur en bolide kenden daarna een probleemloos weekend.

Oké, het duurde even, dat wel. Niet bij Red Bull trouwens. Ook niet bij Ferrari of Mercedes. En evenmin bij McLaren, Aston Martin of welk ander team dan ook. Wel bij de bolide met daarop het logo van Formule1.nl, de bolide waarin wij van FORMULE 1 Magazine rondreden in België.

Het vervangen van wat een lekke linkervoorband was, kostte meer moeite dan gedacht: zelf repareren was niet mogelijk en een reservewiel in de leasewagen ontbrak. Het kostte overigens ook nogal wat energie: de leasemaatschappij werkte niet mee, verwees naar 112 vanwege de gevaarlijke situatie en eenmaal in contact met het alarmnummer bleek de Luxemburgse in plaats van Belgische politie aan de lijn te hangen. Tijd (en geld), dat kostte het eveneens: de flatbed van de sleepdienst bracht ons naar een afgelegen dorpje waar twee monteurs van de plaatselijke vakgarage op hun elfendertigst de boel fiksten.

Maar… lang verhaal kort: eind goed, al goed. We konden onze weg vervolgen en misten niets van het GP-weekend. Ach, het leverde in elk geval een mooi verhaal op voor deze rubriek. En natuurlijk de titel ‘langzaamste pitstop van het seizoen’.

