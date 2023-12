Welkom achter de schermen bij FORMULE 1 Magazine! Onze verslaggevers zijn bij elke Grand Prix aanwezig en delen in deze rubriek hun persoonlijke, opvallendste en leukste momenten van dit seizoen. Met vandaag Bas tijdens de GP van Groot-Brittanië.

Samen met collega Frank Woestenburg was ik dit jaar aanwezig bij de Britse Grand Prix. We verbleven in een bed & breakfast in Stony Stratford, een typisch Engels arbeidersdorpje in de buurt van het circuit. Ook wat andere journalisten en onze huisfotograaf Peter van Egmond verbleven hier in het onderkomen van Jim en Ann. Nadat we genoten van een stevig Engels ontbijt dat het stel voor ons had bereid, gingen we richting het circuit.

Het zijn altijd leuke, maar lange dagen in het perscentrum waar we druk bezig zijn om content te maken voor onze website, social media, de podcast en uiteraard het magazine. Als je dan even de kans krijgt om naar het circuit te gaan, grijp je die met beide handen aan. We zijn immers ook allemaal liefhebbers van sport. Net als in Monaco, waar ik al eens eerder over schreef over mijn avonturen in de tunnel, haalde ik het fotografenhesje op waarmee je overal langs de baan kunt wandelen. Ik kreeg de vraag of ik nu ook een speciaal hesje voor de pitstraat wilde ontvangen voor tijdens de vrije trainingen. Tja, dat ga je natuurlijk niet weigeren.

Tijdens de eerste vrije training van de GP van Groot-Brittanië greep ik direct mijn kans en wandelde ik onder het pitgebouw door richting de pitstraat. De deur was nog gesloten en een vriendelijke bewaker vertelde me dat ik nog heel even moest wachten. Ook Matteo Binotto, de voormalig teambaas van Ferrari, kwam aangelopen. Daar stonden we dus beiden onze tijd een beetje te doden. Het gebeurt overigens met mijn 1,98 niet vaak dat ik iemand recht in de ogen kan kijken, maar dat was bij Binotto wel het geval. Een Italiaan nota bene?

De deur werd geopend en ik liep de pitstraat in. Snel schoot ik een marshal aan met de vraag waar het gedeelte was waar ik mocht staan. “Oh, je mag overal rondlopen hoor, als je maar zorgt dat ze je niet omverrijden!” Ietwat verbaasd liep ik vervolgens achter Binotto aan langs de pitboxen waar de bolides klaarstonden om te worden gestart.

Grote glimlach in Groot-Brittanië

Vervolgens verliet de een na de andere wagen de garage en je kunt je op dat moment eigenlijk niet voorstellen dat je daar gewoon mag rondlopen. Je staat gewoon midden in de actie! Ik werd nog even op mijn rug getikt door een monteur van Mercedes. Of ik een beetje aan de kant wilde gaan omdat Lewis Hamilton de baan op wilde. En daar schoot de zevenvoudig wereldkampioen voor mijn voeten het asfalt op. Niet veel later kwam pal voor mijn neus Carlos Sainz naar binnen gereden. Hi kreeg razendsnel nieuw rubber en stoof met spinnende wielen weg.

Ik stootte een fotograaf aan en vertelde hem dat het toch best bijzonder is dat je hier zo vrij mag begeven. “Man, ik kom hier al jaren voor de race in Groot-Brittanië, maar dit is de mooiste plek die je je kunt bedenken”, merkte hij op. Met een grote glimlach liep ik terug naar het perscentrum om snel weer verhalen te tikken. Die avond proostte ik met Frank met een flinke pint om de dag af te sluiten in zijn favoriete kroeg The Cock in Stony Stratford. En die glimlach? Die stond nog steeds op mijn gezicht.

