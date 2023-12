Welkom achter de schermen bij FORMULE 1 Magazine! Onze verslaggevers zijn bij elke Grand Prix aanwezig en delen in deze rubriek hun persoonlijke, meest opvallende en leukste momenten van dit seizoen. Met vandaag André tijdens de GP van Las Vegas.

Wachten, intercontinentale vluchten, jetlag, huurauto’s en twijfelachtige hotelbedden: het zijn aspecten die onlosmakelijk verbonden zijn met het volgen van de Formule 1. Na twintig jaar zijn mijn lichaam, geest en familie er wel aan gewend. 48 uur vliegen voor vijf nachtjes en een GP in Melbourne? Vermoeiend in economy class, maar onderhand een routineklus.

De eerste Grand Prix in Las Vegas, wie wilde daar nu niet bij zijn? De meest gehypete race uit de geschiedenis zou de grootste F1-show op aarde ooit moeten worden. Dus heb ik een ticket geboekt, een (betaalbaar) hotel aan de wereldberoemde Strip gevonden en klaar voor vier dagen van totale verwondering.

De eerste nacht na een lange, intercontinentale vlucht (die naar Las Vegas kostte me, inclusief een onvermijdelijke vertraging op Schiphol, 14 uur) duurt meestal heel lang, of kort. Het is maar hoe je het bekijkt. Het lichaam is doodmoe maar vanwege het tijdsverschil na een paar uurtjes slaap ook snel weer klaarwakker. Even doorbijten, in het nieuwe tijdritme komen en tikken. Meestal kom je er zo overheen, ook al is het tijdsverschil met Nederland 9 uur.

In Las Vegas bleek dat een stuk lastiger. Dat had, zoals bij zoveel collega’s het geval was, te maken met de tijden waarop er werd getraind, gekwalificeerd en geracet. Héél erg laat. Het verhaal van de eerste training is bekend: door een losgeslagen putdeksel en reparatiewerkzaamheden begon de eerste serieuze training op donderdag pas om twee uur (!) ’s nachts. De kwalificatie begon een dag later om middernacht lokale tijd, de race zaterdag om 10 uur ’s avonds. Veel collega’s, ik ook, waren op dat moment al helemaal uitgeteld.

Elke avond weer was er het meedogenloze (en vaak kansloze) gevecht tegen de slaap. Lijf en geest waren volledig van slag, nog nooit was een Grand Prix voor mij zo’n uitputtingsslag als die in Las Vegas. En kennelijk was ik niet de enige voor wie dat gold. Elke avond weer zag ik collega’s voor, achter en naast mij met het hoofd voorover op het bureau voor een powernap naar dromenland verdwijnen. Het mediacentrum, een immense vergaderzaal van het Tuscany Hotel, had soms veel weg van een slaapzaal.

Ik heb de GP Las Vegas voor 2024 niet op mijn kalender staan: been there, done that, bought the T-shirt. Elvis has left the building. Ik ook.

