Welkom achter de schermen bij FORMULE 1 Magazine! Onze verslaggevers zijn bij elke Grand Prix aanwezig en delen in deze rubriek hun persoonlijke, opvallendste en leukste momenten van dit seizoen. Met vandaag Gerard tijdens de Grand Prix van Qatar.

“Hoewel er niks te beleven viel, viel er toch heel veel te beleven.” Het was deze bijna Cruijffiaans klinkende wijsheid die een collega sprak toen een warm en veelbesproken Grand Prix-weekend in Qatar begin oktober op zijn einde liep. Een weekend van extreem gekke omstandigheden in een extreem gek land, een weekend van kotsende coureurs, van ‘Oranje boven’ dankzij Max Verstappens derde wereldtitel. “En met de groeten van Louis van Gaal.”

Volg FORMULE1.nl op Whatsapp FORMULE 1 Magazine is nu ook te volgen via een eigen WhatsApp-kanaal. Volg ons en we nemen je voor, tijdens en na een Grand Prix mee in de paddock en op de grid! Bij ons sta je op pole voor nieuws, video's en achtergronden over Formule 1 en Max Verstappen! 🏎️ Naar ons kanaal

Over voetbal en wijsheden gesproken: die laatste opmerking kwam van één van de speciaal uit Nederland naar Losail afgereisde Formule 1-fans. De man, naam onbekend, riep het tegen zijn vrienden, lopend richting de ingang van het circuit op de zondag in Qatar. De avond ervoor was Verstappen wereldkampioen geworden. En daarmee deed hij namens ons land iets wat een klein jaar eerder niet was gelukt: toen was er tijdens het WK voetbal in ditzelfde Losail namelijk geen Nederlandse, maar een Argentijnse wereldtitel.

“Met de groeten van Louis van Gaal” – het resoneerde in mijn hoofd toen ik op de terugweg naar het hotel langs het stadion reed waar de voormalige bondscoach zijn droom van een titel in Qatar uiteen zag spatten. Een kijkje nemen in en rond het stadion zat er niet in: afgesloten. Ook de dag erna.

Het leek in Qatar overigens alsof het WK voetbal nog maar net was afgelopen. Op verkeersborden zag je nog de parkings aangegeven voor publiek, VIP’s, media en officials. Ook de stadions zelf zijn er nog; gebruikt worden ze niet of nauwelijks, de omgeving eromheen is in veel gevallen desolaat, uitgestorven, een kolossale vlakte van leegheid. Triest eigenlijk.

Iets verderop genoten de Qatari inmiddels alweer van een nieuw groots sportevenement: de F1 Grand Prix kost ze tenminste 50 miljoen dollar per jaar, het circuit werd voor honderden miljoenen verbouwd en aan luxe geen gebrek. Logisch, want bakken met geld en ruimte zat. Parkeerplaats voor honderd auto’s nodig? We bouwen er eentje voor duizend. Stranden aanleggen? Top, ook al is er door de verzengende hitte – al rond 11.00 uur was het 40 graden Celsius – veelal geen kip op straat.

Let wel: ik klaag niet over de omstandigheden, het ontbreekt je als verslaggever in Qatar aan niets. Technisch en organisatorisch ging er nog wel het een en ander mis, maar het was te overzien. Oké, de temperatuur in het mediacentrum niet. De airco stond zo laag dat journalisten met dekentjes om hun stukken zaten te tikken. Een bijzonder gezicht, wetende dat het kwik buiten juist tot duizelingwekkende hoogtes steeg.

Groeten van Van Gaal

Zeker op zondag. Je merkte het al op de grid: klammer, benauwder, warmer, heter. Het was een verschil met alle dagen ervoor. Geen wonder dat Esteban Ocon in zijn helm moest kotsen van de hitte. Geen wonder dat andere coureurs nadien bijna (of zelfs geheel) flauwvielen.

Max Verstappen niet, die was fit. En kon proosten op zijn derde wereldtitel. Net als vader Jos Verstappen, met wie ik praatte over het succes van zijn zoon. Je merkte, zag en hoorde de trots bij senior. Prachtig om te zien. Wat gaat er nu boven de liefde en trots van een ouder voor zijn of haar kind? Mooi om te zien ook hoe het team het succes van Verstappen vierde in de pits.

Oranje boven. ‘Met de groeten van Van Gaal’, dacht ik nog eenmaal toen ik een laatste keer langs het WK-stadion van Losail reed.

Niet één, maar twee edities om 2023 mee af te sluiten: naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (132 pagina’s) van FORMULE 1 Magazine ligt nu ook het FORMULE 1 Jaaroverzicht 2023 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Het blad is ook digitaal te lezen en te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland. Herbeleef het seizoen 2023 met ons Jaaroverzicht! Daarin onder andere:

Tom Coronel analyseert 2023: Weg met de oude garde!

Analyse: Alle tien teams langs de meetlat

De beste themaverhalen van alle 22 Grands Prix

Race-analyses door Coronel en Bleekemolen

Technisch jaaroverzicht: de opkomst van Aston Martin en McLaren

Alle cijfers van 2023 (en de eeuwige statistieken!)

Onderscheidende fotografie: het mooiste beeld van een fraai jaar

En nog veel meer!