Adrian Newey was de ontwerper van Williams’ FW16, de auto waarin Ayrton Senna op 1 mei 1994 in Imola verongelukte. Volgens de Brit is het de zwartste dag uit zijn loopbaan in de Formule 1, zo vertelde hij drie jaar geleden aan FORMULE 1 Magazine.

“Dat is zonder twijfel Imola 1994”, antwoordt Newey op de vraag wat de donkerste dag uit zijn raceleven is geweest. “Ik was al veertien jaar in de autosport actief als ontwerper, maar het was nooit in me opgekomen dat iemand zich serieus zou verwonden of zelfs de dood zou vinden in een auto waarvoor ik verantwoordelijk was. Achteraf was het ook een beetje stom van me dat ik daar niet aan had gedacht…”, meent hij. “De dood van Ayrton Senna was gewoon zo’n enorme schok. We maakten ons dat jaar eerst nog zorgen over wat er mis was met de auto omdat we niet presteerden zoals gedacht, en toen gebeurde dat. Ik kan die emoties niet onder woorden brengen, maar het was vreselijk.”

