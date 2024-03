Red Bull-ingenieur Adrian Newey lijkt het laatste slachtoffer in de crisis die het team al weken lang plaagt. Aantijgingen van grensoverschrijdend gedrag jegens Christian Horner brachten een enorme machtsstrijd aan het licht, waarbij er grote verdeeldheid is ontstaan binnen het team. Naar verluidt is ook Newey zijn toekomst niet zeker, ondanks zijn onschatbare waarde voor het team.

Adrian Newey is volgens veel bronnen onderdeel van het Oostenrijkse kamp, dat het ontslag van Christian Horner onvermijdelijk acht. De teambaas is inmiddels vrijgepleit van alle beschuldigingen, maar een e-mail met compromitterend Whatsapp-verkeer trok deze uitspraak in twijfel. Grote internationale sponsoren van Red Bull aarzelen inmiddels het Formule 1-team nog te steunen. Ook Newey zou ontevreden zijn met de huidige situatie. Daarbij schrijft het Duitse Auto Motor und Sport dat Horner de aerodynamica-expert al buitenspel heeft willen zetten.

Volgens de Duitsers zou Adrian Newey gedegradeerd moeten worden naar het ‘RB17 Hypercar project’, een initiatief van Red Bull om 50 exclusieve sportwagens te bouwen op het platform van de RB17. De 65-jarige ingenieur heeft eerder meegewerkt aan een hypercar-project van Aston Martin. De Britse autofabrikant ontwikkelde 150 Aston Martin Valkyries, extreme sportwagens op basis van F1-technologie. Max Verstappen is een van de gelukkige eigenaren van een Valkyrie, die zo’n 3 miljoen euro per stuk kosten.

Maar om fulltime sportauto’s te gaan bouwen is Adrian Newey’s eer te na. De Engelsman heeft immers al vijfentwintig kampioenschap-winnende Formule 1-auto’s getekend. Als de designgoeroe nog niet klaar is met de Formule 1, zijn er ook genoeg mogelijkheden buiten Red Bull. Een team als Ferrari zal hem ongetwijfeld met open armen verwelkomen. Newey heeft al eens toegegeven dat hij het jammer vindt dat hij nooit voor de legendarische scuderia heeft mogen ontwerpen. Misschien dat het vooruitzicht dat landgenoot Lewis Hamilton in 2025 naar Maranello komt hem over de streep trekt.

