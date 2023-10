De advocaten van Felipe Massa hebben de FIA en Formule 1 opnieuw uitstel gegeven voordat ze beginnen met de zaak rondom de titel van 2008. De formele rechtszaak had eigenlijk al lang moeten beginnen, maar uit blijk van goede wil geven de advocaten de Formule 1 nog extra tijd om alles goed voor te bereiden.

De zaak die Massa aanspant draait om het seizoen van 2008. De Braziliaan verloor de titel dat jaar aan Lewis Hamilton met slechts een verschil van één punt. Dat seizoen vond echter ook de beruchte ‘crashgate’ plaats, waarin Renault opzettelijk een auto liet crashen zodat Fernando Alonso de race kon winnen. Bernie Ecclestone gaf eerder dit jaar toe op de hoogte te zijn geweest van de actie van Renault, maar besloot het geheim te houden om controverse te voorkomen. In dat interview suggereerde Ecclestone ook dat de race eigenlijk geschrapt had moeten worden.

Die onthulling was reden genoeg voor Massa om een zaak aan te spannen. Zijn doel is exact wat Ecclestone al suggereerde: de race met crashgate uit het kampioenschap schrappen. Daardoor zou Massa met meer punten eindigen dan Hamilton en dus de titel krijgen.

De advocaten van Massa startten deze zomer de formele procedure in aanloop naar een echte rechtszaak. In principe had de zaak begin september moeten beginnen. De Formule 1 verzocht Massa toen om uitstel van een maand om alle informatie op een rijtje te krijgen, waar de advocaten van de Braziliaan mee akkoord gingen. De nieuwe deadline was gisteren, maar nu blijkt dat er opnieuw uitstel is gegeven.

“De FIA en Formula One Management zijn hun interne onderzoek af aan het ronden”, staat te lezen in een bericht van de advocaten. “Ze hebben daarom gevraagd om nog één laatste keer uitstel te krijgen. Zij willen graag de deadline verplaatsen naar 15 november. Wij zijn daarmee akkoord gegaan. Als ze inderdaad een eerlijk onderzoek uitvoeren, dan zullen ze ongetwijfeld tot dezelfde conclusie komen als wij en vele andere mensen over de hele wereld. We willen graag weten wat de officiële stelling is van de leiding van de Formule 1 aangaande het schandaal en de onrechtmatigheden aan het adres van Felipe Massa.”

