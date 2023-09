Het advocatenteam van Felipe Massa heeft er het volste vertrouwen in dat zij de uitslag van 2008 aan kunnen passen. De eerste stappen zijn gezet, en op basis daarvan oordeelt de hoofdadvocaat dat ze een sterke zaak hebben. Volgens hen is er maar één mogelijke uitkomst: Massa wordt kampioen van 2008. Daarbij hopen ze wel op steun van Lewis Hamilton, die de titel in eerste instantie won.

De zaak van Massa tegen de Formule 1 is inmiddels officieel begonnen. Er is nog geen sprake van een hoorzitting of een rechterlijke uitspraak, maar de eerste juridische stappen zijn gezet. Het doel? De uitslag van 2008 aanpassen. Om precies te zijn, wil Massa dat de Grand Prix van Singapore uit de kalender geschrapt wordt omdat Renault door vals spel die race wist te winnen. Als dat lukt, dan verandert de uitslag op zo’n manier dat Massa het seizoen afsluit met meer punten dan Lewis Hamilton, en dus de kampioen wordt.

Bekijk ook: hoe zat het alweer precies met Crashgate? (video)

De man die dat moet gaan bewerkstelligen (samen met een uitgebreid team van advocaten), is de Braziliaanse advocaat Bernardo Viana. “We willen die trofee thuisbrengen”, vertelt Viana aan Motorsport.com. “Dit gaat niet om geld. Maar om dat punt te bereiken, moeten we erg veel verschillende stappen ondernemen. We zullen informatie moeten verzamelen en uitspraken krijgen van sommige mensen. We willen dat alles uit 2008 en 2009 openbaar gemaakt wordt. Naar wij begrijpen is er nog veel meer informatie over dit alles, wat nog niet algemeen bekend is.”

Steun van Lewis Hamilton

Als Massa de titel van 2008 krijgt, dan moet die natuurlijk weggehaald worden bij Lewis Hamilton. Viana maakt wel duidelijk dat het team geen persoonlijk vendetta tegen de Brit heeft. “Wij hebben absoluut niets tegen Hamilton”, benadrukt Viana in een apart gesprek met Reuters. “Hij is een belangrijke vertegenwoordiger van de sport. Hij heeft altijd de sportieve integriteit van de Formule 1 verdedigd. Bovendien is hij een ereburger van Brazilië en is hij erg populair onder de Brazilianen. Ik hoop dan ook dat hij ons zal steunen.”

Bernie Ecclestone

Sleutelstuk in dit verhaal is Bernie Ecclestone. De 92-jarige Brit was in 2008 de baas van de Formule 1. In eerste instantie leek het erop dat buiten Renault om niemand iets wist van crashgate totdat alles openbaar gemaakt werd. Als dat zo is, dan valt er geen zaak aan te spannen en blijft alles bij het oude. Maar eerder dit jaar biechtte Ecclestone op dat hij (en race director Charlie Whiting en FIA-voorzitter Max Mosley) al voor het einde van het seizoen wist wat er gebeurd was. Ecclestone, de Formule 1 en de FIA spanden dus samen om dit alles geheim te houden en zo dus een onterechte uitslag van het kampioenschap in stand te houden.

Zelf beweert Ecclestone nu dat hij zich niets kan herinneren van die bekentenis. “Dat is irrelevant”, zegt Viana. “We hebben genoeg bewijs waar wij voldoende vertrouwen in hebben. Dat is alles wat ik daar op dit moment over kan zeggen. Maar zodra deze rechtszaak echt begint, zal alles openbaar worden. Dan is er geen ruimte meer voor achterkamertjespolitiek. Iedereen die gefraudeerd heeft jegens de sport, Felipe en de fans, zal dat publiekelijk toe moeten geven. ”

‘De cijfers liegen er niet om’

In het interview dat Ecclestone gaf, stelde hij dat de race in Singapore eigenlijk geschrapt had moeten worden. Dat was volgens hem de enige juiste manier om met dit soort situaties om te gaan. Viana kan zich volledig in die lezing vinden.

“Wat ons betreft is de enige juiste aanpak het volledig schrappen van de race, zoals Bernie ook al toegaf. Hij, Mosley en Whiting wisten ook dat dat had gemoeten. Zo stond het ook in de regels. Maar zelfs als ze alleen maar een deel wilden annuleren – bijvoorbeeld door alleen het deel voor de opzettelijke crash aan te tellen – dan zou Felipe nog steeds kampioen zijn op basis van de regels van dat moment. Hij zou dan halve punten krijgen. Hij werd die dag van tien punten bestolen, hij verloor het kampioenschap met maar één punt. De cijfers liegen er niet om.”

Het speciale Dutch GP bewaarnummer van FORMULE 1 Magazine ligt nu in de winkel en kan ook online besteld worden, met gratis bezorging in heel Nederland! Geniet nog even na van de spectaculaire Dutch GP in Zandvoort, in woord en beeld. Zo geven experts uit de paddock hun visie op het extreem hoge prestatieniveau van Max Verstappen. In dit nummer verder onder andere:

Verstappens koninklijke show in Zandvoort: ‘Max nader de perfectie’

Reportage: Zijn de dagen van Sergio Pérez bij Red Bull geteld?

André Rieu ontroert 100.000 fans met Wilhelmus: ‘Dit is echt een hoogtepunt’

Kruisbestuiving Red Bull & Alinghi: Formule 1 te water

Fotoreportage Andreas Terlaak: Over meeuwen, een stilleven en veegwagen

Columns Rob Kamphues & Nelson Valkenburg

En verder de beste verhalen en het mooiste beeld van de spectaculaire Dutch GP