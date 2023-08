Felipe Massa heeft de eerste concrete stap gezet in het aanvechten van de uitslag van 2008. De Braziliaanse oud-coureur heeft een brief ter kennisgeving van zijn plannen naar de FIA en de Formule 1 gestuurd. Kern van de zaak is een vermeende doofpotaffaire door de machthebbers in F1.

Massas aanklacht komt voort uit een interview dat voormalig F1-baas Bernie Ecclestone eerder dit jaar gaf. In dat interview erkent Ecclestone dat hij en toenmalig FIA-voorzitter Max Mosley al lang op de hoogte waren van de controversiële Grand Prix van Singapore in 2008, ook wel bekend als ‘crashgate’. Renault gaf Nelson Piquet Junior in die race de opdracht om opzettelijk te crashen zodat teamgenoot Fernando Alonso de race kon winnen. Massa ging tot dat moment aan de leiding in de race, maar door de combinatie van een onverwachte safety car, een gesloten pitlane en een mislukte pitstop van Ferrari eindigde hij roemloos achteraan. Uiteindelijk verloor Massa het kampioenschap dat jaar met slechts één punt verschil op Lewis Hamilton.

Toen in 2009 het hele verhaal boven water kwam, besloot Massa in eerste instantie niets te doen. De Ferrari-advocaten verzekerden hem toen dat hij geen sterke zaak had. Dat was deels omdat buiten het Renault-team niemand wist wat er aan de hand was, en deels omdat het om een vorig seizoen ging waarvan de uitslag al vastgelegd was. Toen Ecclestone dus openbaarde dat hij en de FIA zeker wel wisten wat er gebeurde, nog voordat het seizoen van 2008 voorbij was, besloot Massa alsnog zijn opties te overwegen.

De gecrashte Renault van Nelson Piquet Jr.

Juridische stappen

De eerste stap is nu door Massa gezet. Massa en zijn advocaten hebben een zogeheten ‘letter before claim’ naar de FIA en het Formula One Management gestuurd. Dit is een verplichte eerste stap voordat een juridische procedure gehouden kan worden. Concrete stappen worden nog niet genoemd, maar de bewoording laat weinig aan de verbeelding over. “Simpel gezegd: Meneer Massa is de rechtmatige kampioen van 2008”, citeert Reuters uit de brief. “F1 en de FIA hebben doelbewust de overtredingen genegeerd die hem van de titel hebben beroofd. Meneer Massa is op dit moment niet in staat zijn verliezen in getallen uit te drukken, maar het gaat waarschijnlijk om tientallen miljoenen euro’s. In dat bedrag zitten niet de serieuze morele verliezen en de imagoschade die meneer Massa heeft moeten ondergaan.”

De FIA heeft aangegeven niet in te willen gaan op de situatie zolang de zaak nog loopt. Vanuit de Formule 1 is het stil gebleven vanwege de zomerstop. In de brief staat verder nog dat de advocaten twee weken wachten. Mocht er dan nog geen antwoord zijn waarin Massa zich kan vinden, dan worden er verdere juridische stappen gezet. Ook wil Massa erkenning dat zonder de opzettelijke crash van Piquet en de doofpot van de FIA, hij de titel zou hebben gewonnen in 2008.

Bernie Ecclestone

Wat deze zaak extra lastig maakt, is dat twee van de hoofdrolspelers – FIA-voorzitter Max Mosley en race director Charlie Whiting – inmiddels overleden zijn. De huidige F1-CEO Stefano Domenicali was ten tijde van de hele situatie de teambaas van Massa en is dus ook niet bepaald een onafhankelijke partij. De enige persoon die nauw betrokken was bij de vermeende doofpotaffaire en nog in leven is, is Bernie Ecclestone.

Bij navraag door Reuters zegt Ecclestone echter zich niets te kunnen herinneren van de onthulling waar de zaak van Massa op rust. “Eerlijk gezegd herinner ik me niets meer van dit alles. Ik kan me zeker niet herinneren dat interview te hebben gegeven.”

