Felipe Massa heeft juridische stappen aangekondigd om alsnog de wereldtitel van 2008 op te eisen. De Braziliaan werd destijds in de laatste Grand Prix van het seizoen, in eigen land nota bene, afgetroefd in de WK-strijd door Lewis Hamilton. Achteraf bleken de misgelopen WK-punten door ‘Crashgate’, de opzettelijke crash van Massa’s landgenoot Nelson Piquet jr. in Singapore, hem de titel te hebben gekost. Zie in de video hieronder nog eens hoe het alweer precies zat met Crashgate…

