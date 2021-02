Aftellen naar Bahrein: zo bereiden de coureurs zich voor op de wintertest

Over drie weken begint de wintertest in Bahrein. Omdat de pre-season test deze keer maar drie dagen duurt en de coureurs dus minder lang in de auto zullen zitten voor de start van het seizoen, bereiden ze zich dit jaar extra goed voor. Veel tijd om te wennen aan de G-krachten is er namelijk niet. Een overzicht.

Max Verstappen bereidt zich vol ongeduld voor op het nieuwe seizoen, alweer zijn zevende in de Formule 1. Nico Hülkenberg ziet de Nederlander graag zwoegen.

Yuki Tsunoda testte al verschillende keren voor zijn nieuwe team Alpha Tauri en trok daarnaast naar de kartbaan in voorbereiding op zijn debuutseizoen.