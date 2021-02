Szafnauer: ‘Zelfs zonder in onze auto te rijden heeft Vettel al veel nuttige feedback gegeven’

Otmar Szafnauer is onder de indruk van Sebastian Vettels werkethiek en kennis. Volgens de teambaas zorgt de viervoudig wereldkampioen voor een nieuwe manier van denken bij Aston Martin. “We kunnen zoveel van hem leren en daardoor beter worden.”

Sebastian Vettel maakt meteen indruk op zijn nieuwe team, zelfs zonder te rijden in de Aston Martin-bolide. De 33-jarige Duitser heeft het Britse team al op verschillende verbeterpunten gewezen, zo vertelt Otmar Szafnauer aan Auto, Motor und Sport. “Eerst en vooral brengt hij de ervaring en de werkethiek van zijn periode als wereldkampioen mee. Hij heeft onze race-engineers al laten weten welke gegevens hij nodig heeft om ons te helpen met de afstelling van de auto.”

“Hij heeft ons ook al geholpen de ergonomie in de cockpit te verbeteren. Bijvoorbeeld waar de schakelaars moeten komen en hoe ze moeten worden gebruikt om de auto gemakkelijker te bedienen. Hij heeft al in de simulator gereden en die vergeleken met anderen die hij kent. Wat is er goed aan die van ons? Waar moeten we verbeteren? Daar kunnen we mee werken”, legt de Aston Martin-teambaas uit.

Volgens Szafnauer is dit nog maar het begin van Vettels invloed op zijn nieuwe team. “Er zal nog veel volgen. Sebastian is nog maar een paar dagen bij ons. Alleen al in die korte periode heeft hij ons deze nuttige feedback gegeven. En hij heeft nog niet eens in onze auto gereden. We kunnen nog zoveel van hem leren en daardoor beter worden.”

Niet alleen het team, ook Lance Stroll zal veel leren van de 53-voudig racewinnaar. “Zelfs Lance, die veel minder ervaring dan Sebastian in de Formule 1 heeft, kan van hem profiteren. Maar hetzelfde geldt ook omgekeerd. Lance is een zeer getalenteerde en snelle coureur. Samen kunnen ze ons team naar een hoger niveau tillen”, aldus Szafnauer.

