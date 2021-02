‘Vettel positief over nieuwe Aston Martin-bolide na eerste simulatortest’

Sebastian Vettels eerste virtuele kennismaking met zijn nieuwe bolide bij zijn nieuwe werkgever Aston Martin zou hem goed bevallen zijn. Bij Aston Martin zijn de technici ondertussen ook zeer te spreken over Vettels feedback en werkwijze.

Vettel was twee weken terug voor het eerst op de Aston Martin-fabriek in Silverstone en heeft, zo bericht het Duitse Sport1, inmiddels ook zijn eerste simulatorsessie(s) erop zitten met zijn nieuwe strijdwapen. Het eerste gevoel, bericht de Duitse zender, was daarbij positief – al zou hij typisch op z’n Vettels ook gelijk een aantal verbeterpunten hebben aangestipt.

Dat laatste is niet verwonderlijk, want bij Aston Martin zijn ze er inmiddels ook achter dat Vettel ‘denkt als een performance engineer’, zoals teambaas Otmar Szafnauer zich recent tegenover Sky Sports F1 liet ontvallen. Dat de nieuwe Aston Martin Vettel wel beviel, is evenmin vreemd: het team probeert al jaren auto’s te produceren die een ‘stabiele kont’ hebben en dat is iets wat ook Vettel van een auto verlangt.

Behalve dat zijn eerste indruk van zijn nieuwe auto positief zou zijn, meldt Sport1 dat Vettel al net zo enthousiast over zijn nieuwe team is. De ex-Ferrari-coureur zou zich er al goed thuis voelen, zowel wat de omgang met het management als zijn eigen technische crew betreft.

