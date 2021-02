Aston Martin-baas Szafnauer onder de indruk van Vettel: ‘Enorm gemotiveerd’

Het is één van de grote vraagtekens die boven het seizoen 2021 hangt: is Aston Martin de frisse wind, die nieuwe impuls die Sebastian Vettel nodig had na zijn magere Ferrari-jaren? Natuurlijk is teambaas Otmar Szafnauer ervan overtuigd dat dit het geval is: “Ik ben vol vertrouwen dat wij Seb terug op zijn hoogste niveau krijgen.”

De Amerikaanse baas van Aston Martin F1 staat aan het begin van een spannend jaar. Het team is dan wel grotendeels hetzelfde maar draagt nu het illustere groen van Aston Martin en heeft met de Sebastian Vettel een viervoudig wereldkampioen in huis die kan fungeren als uithangbord, gangmaker en baken van kennis.

Lees ook: Sebastian Vettel meteen aan de bak als ambassadeur van Aston Martin

“Hij zal ons helpen dingen leren begrijpen en verbeteren op basis van opgedane kennis bij teams die titels hebben gewonnen”, zegt Szafnauer tegen Sky Sports. “Hij heeft in de simulator gereden en feedback gegeven over de nieuwe auto. Maar het meeste werk is al gedaan in de winter zonder zijn input. Hij is gemotiveerder dan ooit, hij wil alles weten en vraagt ons het hemd van het lijf. .”

Stabiele kont

Vettel staat er om bekend van een auto met een stabiele kont te houden, iets waar hij bij Ferrari veel moeite mee kende. Volgens Szafnauer hoeft Vettel zich daar geen zorgen over te maken bij Aston Martin. “Wat wel toevallig is, is dat elke coureur die wij hebben gehad in onze auto van een stabiele achterkant hield. Wij hebben dan ook altijd veel geïnvesteerd in de balans van de auto. Er is ons alles aan gelegen om dat ook voor Seb te regelen.”

Zeker is dat Vettel een uitstekende indruk heeft gemaakt tijdens zijn eerste dagen op de fabriek. “Het was geweldig, Sebastian is wat je zou verwachten, een echte professional. Je ziet waarom hij een viervoudig wereldkampioen is. (…) Hij wil het team helpen om in alle aspecten te verbeteren, hij wil plezier hebben in de Formule 1. Voor hem betekent dat competitief zijn, zich lekker voelen en racen op het niveau waartoe hij in staat is.”

Lees ook: Onthulling F1-auto’s 2021: Dit is wat we nu al weten

‘Hij wil de wereld zijn talent laten zien’

De 33-jarige Heppenheimer is in ieder geval nog niet klaar in de Formule 1, dat is één ding dat Szafnauer zeker weet. “Ik heb er het volste vertrouwen in dat we Sebastian op zijn allerhoogste niveau kunnen krijgen. Ik denk dat hij de wereld wil laten zien dat hij groots kan presteren in de juiste omgeving, met de juiste motivatie en het teruggevonden plezier.”

En Vettel zou zomaar nog hulp kunnen krijgen van een landgenoot. Nico Hülkenberg wordt in de wandelgangen genoemd als derde coureur bij Aston Martin, de Duitser viel vorig jaar in tijdens drie GP-weekenden na besmettingen van Sergio Perez en Lance Stroll. “Dat zou zomaar kunnen, ja. Er is nog niets om aan te kondigen, we zijn close met Nico en praten met hem. Het zou een goede zaak zijn voor iedereen.”