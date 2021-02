Sebastian Vettel meteen aan de bak als ambassadeur van Aston Martin

Langzaam maar zeker wordt duidelijk welke rol het Aston Martin F1 Team in gedachten heeft voor zijn nieuwste aanwinst viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel. De Duitser is naast zijn voorbereiding op komend seizoen ook al in touw geweest voor zijn ambassadeursrol voor het roemruchte automerk.

Vettel bezocht vorige week al de fabriek bij Silverstone en zal daar de komende tijd nog vaak genoeg opduiken, zo weet Sport Bild. Dit zal volgens een strikt schema gebeuren en de mensen in de fabriek zullen daar zo weinig van op de hoogte zijn om reuring te voorkomen, schrijft het Duitse boulevardblad.

Het medium weet ook met zekerheid te melden dat de presentatie van Aston Martins eerste moderne Formule 1-auto voor begin maart op de agenda is gezet. Teameigenaar Lawrence Stroll liet zich al eerder ontvallen dat dit bij hoofdsponsor Cognizant zal gebeuren.

Lees ook: Onthulling F1-auto’s 2021: Dit is wat we nu al weten

Met het aantrekken van iemand met de statuur van Vettel onderstreepten Stroll en Aston Martin de ambitie, de jacht naar de top is ingezet. Maar het Britse automerk, dat momenteel in zwaar weer verkeert, heeft ook andere aspiraties met Vettels komst. De Duitser moet ook auto’s aan de man brengen.

En Vettel moest al meteen aan de bak, volgens Sport Bild moet hij een belangrijke ambassadeur worden en heeft hij kortgeleden ook al zijn eerste commercial opgenomen. Het is nog niet bekend of hij bij deze opnamen in Zwitserland ook al zijn nieuwe coup de Stirling Moss droeg.