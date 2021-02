Voordeel voor Aston Martin? ‘Topteams moeten zich aan budget cap aanpassen, wij niet’

De introductie van de budget cap in de Formule 1 kan voor Aston Martin wel eens een voordeel zijn vergeleken met de topteams die nu flink moeten bezuinigen. Dat denkt teambaas Otmar Szafnauer.

“Ik denk wel dat het ons helpt”, reageert Szafnauer in interview met het Duitse RTL op de dit jaar ingevoerde budget cap, die op 132 miljoen euro ligt. “Hoewel ons budget tegenwoordig een stuk hoger ligt dan toen we nog als Force India en Racing Point door het leven gingen en over veel meer middelen beschikken, vallen we nog altijd ruim binnen de budget cap“, stelt hij.

“Vanuit dat oogpunt gezien, worden wij er dus niet door beperkt, maar dat zal voor een aantal van de grote teams wel anders zijn”, doelt hij op hoe de drie renstallen die vorig jaar hoger dan zijn team in het WK eindigden – Mercedes, Red Bull en McLaren – en natuurlijk ook Ferrari moeten bezuinigen en ook anders te werk moeten gaan.

“Ze worden er, geloof ik, al flink door beperkt”, stelt Szafnauer. “Het betekent dat ze dingen anders moeten doen dan ze gewend zijn. Ze zullen hun werkwijzen moeten aanpassen om binnen de budget cap te blijven. Dat alleen al zal ons een voordeel geven, want wij hoeven niks anders te doen”, aldus de teambaas van de formatie die erom bekend staat het maximale uit haar budget te halen.

Wat verder gunstig is voor Aston Martin, is dat teameigenaar Lawrence Stroll en consorten de afgelopen seizoenen tijdens de Racing Point-jaren flink in het team en de infrastructuur geïnvesteerd hebben. Daarnaast valt een grote post zoals het coureurssalaris van Sebastian Vettel buiten de budget cap, net als de motorontwikkeling, salarissen van drie technische kopstukken en de marketingkosten.

