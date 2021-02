Alonso geopereerd aan gebroken kaak, seizoensstart niet in gevaar

Fernando Alonso hoeft de seizoensstart niet te missen na zijn fietsongeluk gisteren in Zwitserland. De tweevoudig wereldkampioen is inmiddels geopereerd aan zijn gebroken kaak, zijn team Alpine meldt dat hij volgende maand in Bahrein gewoon kan instappen.

Over wat er precies is gebeurd gisteren, bestaan meerdere lezingen. De Spanjaard zou tijdens een training op de fiets in de regio van Lugano in botsing zijn gekomen met een auto. Het Britse Autosport meldt vanochtend dat Alonso juist ten val kwam toen hij een botsing wilde voorkomen.

Alpine schrijft in een verklaring dat Alonso de komende 48 uur nog in het ziekenhuis zal blijven ter observatie. “Doktoren constateerden gisteren een gebroken bovenkaak, deze is met succes geopereerd. Na enkele dagen volledige rust zal hij zijn trainingsprogramma weer kunnen hervatten. We verwachten dat hij weer volledig fit aan de voorbereiding van het seizoen kan beginnen.”