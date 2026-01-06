Het nieuwe Formule 1-seizoen komt met rasse schreden dichterbij! Alvorens er tweeëntwintig nieuwe auto’s aan de start verschijnen in Melbourne, kiezen alle deelnemende teams een datum om hun nieuwste scheurijzers te onthullen. Ook Mercedes en Williams hebben inmiddels laten weten wanneer we een eerste glimp krijgen van respectievelijk de W17 en de FW48. Pak de agenda’s er maar bij!

Mercedes heeft bevestigd dat we op 22 januari een eerste indruk krijgen van de uitdager voor 2026. Het gaat hierbij om een digitale lancering, waarbij renders van de nieuwe livery worden getoond. Daarmee zijn de Silberpfeile het vierde team dat het doek van de nieuwe auto trekt. Red Bull en zusterteam Racing Bulls openen het bal op 15 januari met een gezamenlijke lancering in Detroit, de thuisbasis van motorleverancier Ford. Mercedes heeft overigens nog een tweede datum in de Formule 1-agenda omcirkeld. Op 2 februari wordt de daadwerkelijke W17 officieel onthuld, in het bijzijn van de coureurs en de teamleiding.

Opvallende livery voor Williams

Williams zal op 3 februari eveneens de nieuwe auto presenteren. Tijdens de privétests in Barcelona – van 26 tot en met 30 januari – maakt het team nog gebruik van een testlivery, die door de fans werd gekozen. In een persbericht spreekt de Britse formatie van een ‘opvallende’ kleurstelling voor 2026. Mogelijk grijpt het ontwerp terug op de rijke historie van Williams. Eerder maakte het team al bekend terug te keren naar de oude naam ‘Williams F1 Team’.

LEES OOK: Presentatiedata 2026 | Wanneer onthullen de F1-teams hun nieuwe auto’s?

Met deze aankondigingen van Mercedes en Williams hebben bijna alle teams een datum vastgelegd voor hun livery-onthulling. Alleen van regerend kampioen McLaren is nog onbekend wanneer de nieuwe auto voor het eerst te zien zal zijn.

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

Niet één, maar twee edities om 2025 mee af te sluiten! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaarboek 2025 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)