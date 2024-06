Alexander Albon zou graag het 2025-seizoen van Williams opofferen om er in 2026 beter voor te staan. Het Williams-team rijdt momenteel achteraan op de grid, maar hoopt dat het nieuwe 2026-reglement een kans biedt om weer verder naar voren te komen in het Formule 1-veld. Albon onthult verder ook op welk gebied de FW46 vooral verbeterd kan worden.

Williams staat momenteel met twee behaalde punten als negende in het constructeurskampioenschap. Van het ooit legendarische team is op dit moment niet veel meer over, maar Williams hoopt met het aankomende 2026-reglement weer wat verder naar voren te kunnen komen in het Formule 1-veld. Williams-coureur Alexander Albon zou zelfs graag het 2025-seizoen opofferen om dat voor elkaar te krijgen.

“Ja, ik offer veel liever 2025 op voor 2026″, vertelt de Britse Thai, tegen Motorsport.com. “Dat is deels vanwege mijn contract voor de langere termijn, je bent daardoor niet zo gefocust op de korte termijn.” Albon tekende in mei een contract voor meerdere jaren bij de Britse renstal. Hierdoor rijdt hij ook in 2026 voor het Britse team. “Je wilt geen succes op de korte termijn als je daar later pijn van krijgt. Als team moeten we meer aan de toekomst denken, als we bij de top willen horen”, legt de Williams-coureur uit dat grote veranderingen doorvoeren bij het team tijd zullen kosten.

Gewichtsverlies belangrijkst voor Williams

Hoewel Albon graag de focus legt op 2026, is het team ook nog bezig met de regels voor 2025. Deze regels zullen hetzelfde blijven als het 2024-reglement. Hierdoor kan de doorontwikkeling van de auto dit jaar de komende 18 maanden voordelen opleveren. “Het belangrijkste voor ons als team is om ervoor te zorgen dat we onze gewichtsdoelen halen. Dat zou onze grootste stap voorwaarts zijn”, vertelt Albon wat de prioriteiten voor Williams zijn. “Als we de basis in die zin op orde krijgen, maken we als team een grote stap voor volgend jaar.” Volgens Albon is gewichtsverlies momenteel belangrijker dan de aerodynamische kant. “We zijn de twee aan het vergelijken en kijken ook wat financieel zinvol is. Gewicht verliezen is niet goedkoop.”

