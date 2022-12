Alexander Albon en Logan Sargeant hebben gereageerd op het nieuws van het vertrek van Williams-teambaas Jost Capito. Zo bedankt Albon zijn ‘geweldige vriend’ voor al het vertrouwen en is Sargeant Capito dankbaar voor de kans die hij heeft gekregen om in de Formule 1 te rijden.

Het afscheid van Capito kwam onverwachts. Williams-eigenaar Dorilton Capital lijkt op korte termijn van koers te willen veranderen en zet zowel CEO en teambaas Capito als technisch directeur François-Xavier Demaison aan de kant. Wie de opvolgers worden, is nog niet bekend.

Zo komt er al na twee jaar een einde aan het tijdperk Capito bij Williams. Alexander Albon en Logan Sargeant, de Williams-coureurs voor 2023, bedanken Capito voor zijn inzet in die twee jaren.

Lees ook: Verrassende exit bij Williams: teambaas en CEO Capito vertrekt na twee jaar alweer

“Jost, bedankt voor je vertrouwen in mij gedurende mijn tijd in het opleidingsteam en bedankt voor je hulp op weg naar de Formule 1”, schrijft Sargeant. “Hij gaf mij de kans om mijn potentie te tonen en in de Formule 2 te racen. Hij is een geweldige teamleider geweest en ik wens hem het beste in wat de toekomst hem ook brengt!”, aldus de Amerikaan, die nu niet de kans krijgt om met Capito samen te werken in de Formule 1.

Alexander Albon heeft wel die kans gekregen, al was dat slechts voor één jaar. “We hebben maar één jaar samengewerkt, maar in die tijd was je niet alleen een teambaas, maar ook een geweldige vriend”, schrijft Albon. “Bedankt Jost, voor al je vertrouwen in mij dit jaar en alle steun die daarbij kwam kijken. Ik wens je het beste toe.”