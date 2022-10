Alexander Albon is van plan om de rest van het raceweekend in Singapore af te maken. De Williams-coureur, die na een operatie aan zijn blindedarmontsteking complicaties opliep, voelt zich fit genoeg na de vrijdagtrainingen.

Albon moest de Grand Prix van Italië aan zich voorbij laten gaan vanwege een blindedarmontsteking. Bij zijn operatie liep hij complicaties op waardoor hij naar de intensive care moest. Het was daardoor nog maar de vraag of hij op tijd fit genoeg zou zijn voor de Grand Prix van Singapore, fysiek de zwaarste race van de kalender.

Na de vrijdagtrainingen is dat een stuk duidelijker geworden: Albon voelt zich fit genoeg en zal de rest van het weekend afmaken. “Ik voelde me wel prima ondanks alles wat er gebeurd is”, zegt Albon. “En ik ga er beter mee om dan ik had verwacht. We hebben een goed aantal lange runs gedaan. Dat is wel een kwart van de race op zondag, dus ik zal profiteren van de rust”, doelt de Williams-coureur op de vooral korte runs die er op zaterdag zullen zijn met de derde vrije training en kwalificatie. “Het zou dus hopelijk niet al te slecht zijn.”

Albon gaf al aan dat hij geen pijn meer voelde, maar hij worstelde wel met de bekende hitte in Singapore. “Als je uitstapt kun je voelen dat het erg fysiek is. Maar ik heb het gevoel dat er geen grote problemen zijn, ik voel me vrij goed.”

Q2 het doel voor Albon

Nu hij van plan is om de rest van het weekend af te maken, kijkt Albon met wat gemengde gevoelens naar het resultaat van vrijdag. De Britse Thai klokte tweemaal de zestiende tijd terwijl Williams op Monza nog sterk was. “We weten waar we worstelen, dat is het belangrijkste”, legt Albon uit. “Het voelt alsof er meer potentie in de auto zit.”

“We wisten dat we hier niet zo snel zouden zijn als in Monza”, vervolgt Albon. “Het circuit werkt niet in ons voordeel. Het draait hier met 23 bochten vooral om downforce, er zijn niet veel rechte stukken om wat tijd terug te pakken.”

Voor Albon zou het bereiken van Q2 dan al een ‘erg groot succes’ zijn. “We doen wat we kunnen. Ik heb het gevoel dat er nog wat rondetijd in zit, ik kom steeds meer in het ritme en dichter bij de muren, daar draait het om.”

Foto: Motorsport Images