Alexander Albon is onder de indruk van de verrichtingen van invaller Nyck de Vries in de Grand Prix van Italië. De Williams-coureur, die ontbrak door een blindedarmontsteking, vindt dat de 27-jarige Nederlander het ‘heel goed’ deed, óók voor het team.

Albon moest de Grand Prix van Italië overslaan nadat op zaterdagochtend een blindedarmontsteking was vastgesteld. De Britse Thai werd naar het ziekenhuis gebracht voor een operatie terwijl Nyck de Vries zich sprintend door de paddock gereed maakte om in te vallen en zo zijn Formule 1-debuut te maken. Daar deed hij het verdienstelijk met de negende plaats in de race, waarmee hij Williams twee punten bezorgde.

Albon liep ondertussen complicaties op bij zijn operatie waardoor hij naar de intensive care moest, maar eenmaal uit het ziekenhuis begon het herstel. Na enkele trainingen voelt Albon zich fit genoeg om het in Singapore, de fysiek zwaarste race van het seizoen, weer te proberen.

Lees ook: Albon keert terug bij Williams voor Grand Prix van Singapore

“Het voelt goed om terug te zijn”, glundert Albon bij de persconferentie in Singapore. “Ik voel me zo fit mogelijk. We hebben zo goed als twee weken training gehad om hier weer te komen.” Albon benadrukt dat het niet vanzelfsprekend is dat hij zondag weer in actie komt. “We zijn realistisch: dit is de lastigste race van het jaar, daar moeten we rekening mee houden. Maar ik voel me goed. Ik heb gekart en dat voelde prima.” Of hij nog ergens last van heeft na het herstel of de trainingen? “Geen pijn, nee.”

Albon onder de indruk van De Vries

In Italië moest Albon het rustig aan doen en vanaf de zijlijn toekijken, wat niet helemaal liep zoals gehoopt. “Ik had een paar dagen moeten slapen, maar ik werd zo’n 30 minuten voor de start van de race wakker”, herinnert Albon zich. “Ik kon de race dus kijken. Maar het was frustrerend om toe te kijken”, lacht de Williams-coureur. “Mijn hartslag steeg, ze zeiden tegen mij dat ik het op een gegeven moment wel moest uitzetten.”

Albon baalde ervan dat hij de race moest missen, maar is ervan overtuigd dat de juiste beslissing is genomen. “We hadden een goede auto op vrijdag, op zaterdag werd die beslissing genomen. We hebben het juiste gedaan. Nyck heeft het heel goed gedaan. Hij heeft punten in de wacht gesleept, dat is erg goed voor het team.”

Lees ook: Williams neemt afscheid van Latifi, weg vrij voor Sargeant of De Vries?

In Singapore is het nog maar de vraag of Albon zich fit genoeg voelt voor de Grand Prix, die 61 ronden telt en vaak de twee uur aantikt. De vrije trainingen op vrijdag zullen de doorslag geven. “We gaan kijken naar de lange runs”, legt Albon uit. “Die korte runs kan iedereen wel rijden, maar in de tweede vrije training krijg je wel een goed idee van wat het met je lichaam doet. Ik heb vertrouwen in mijn lichaam. Als coureur weet je meteen wat je lichaam aankan.” Mocht Albon niet fit genoeg blijken, dan staat De Vries opnieuw stand-by om in te vallen.

Het herstel

Na de operatie, die dus wat langer duurde door het bezoek aan de intensive care, kon Albon aan zijn herstel beginnen. Dat ging in het begin vooral om rust pakken en op bed blijven liggen. “Je moet wachten totdat je longen zich herstellen”, duidt Albon. “Je kan niet zomaar even in je gebruikelijke training springen.”

Lees ook: De Vries bevestigt AlphaTauri-gesprekken, Alpine-test: ‘Er is momentum’

“Maandag begonnen we wat meer te pushen en behandelden we het als een 9 tot 5 baantje. Dag na dag werd het beter en op een gegeven moment ging het herstel heel goed. We hebben er lang over nagedacht, maar ik voel me gereed. We zullen tot de eerste vrije training moeten wachten, hier rijden is een heel ander beest”, aldus de Britse Thai, die benadrukt: “Ik zou hier niet zijn als ik me niet fit genoeg had gevoeld.”

Foto: Motorsport Images