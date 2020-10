Albon gefrustreerd door track limits: ‘Waarom gebruiken we het grind niet als limiet?’

De track limits op Imola hebben op zaterdag voor frustraties gezorgd bij Alex Albon, die zich als zesde kwalificeerde op de Italiaanse omloop. De Red Bull-coureur kende in elk deel van de kwalificatie problemen: in Q1 en Q3 door track limits, in Q2 door een spin. “Ik snap niet waarom de track limits steeds veranderen.”

Alex Albon blikt na een zesde plaats tevreden terug op de kwalificatie op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari. “Het was een degelijke kwalificatie, en het ging ook steeds beter”, vertelt Albon voor de camera van Ziggo Sport.

Lees ook: ‘Best of the rest’ Gasly: ‘We begrijpen ons pakket steeds beter’

Albon zag zowel in Q1 als Q3 zijn eerste tijd geschrapt worden door het overschrijden van de track limits, nadat de wedstrijdleiding de track limits in bocht 9 aanpaste na de trainingssessie op zaterdagochtend. Dat zorgde voor enige frustratie bij de Red Bull-coureur. “Ik snap niet waarom de track limits steeds veranderen, waarom gebruiken we het grind niet als limiet?”, vroeg Albon zich af bij Sky Sports.

“Het probleem is dat als je door track limits geen tijd op de tabellen hebt in Q3, je denkt dat te kunnen negeren, maar er is toch altijd dat iets dat speelt in je achterhoofd. Je wil geen domme fouten maken”, legt de Thaise Brit uit. “Een tiende sneller en ik zou P4 zijn geweest en ook in vergelijking met Max was het een goede kwalificatie voor mij”, oordeelt hij.

In tegenstelling tot zijn teamgenoot Verstappen start Albon op zondag op de zachte band, een gevolg van zijn spin in Q2 en volgens Albon ook een nadeel in de race. “Omdat ik denk dat de softs morgen voor problemen zullen zorgen.”

Lees ook: Bottas verslaat Hamilton in strijd om pole op Imola, Verstappen derde