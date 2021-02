Albon hard aan het werk in simulator om betere B-versie te maken van ‘lastige RB16’

Max Verstappens oud-teamgenoot Alexander Albon is in zijn nieuwe rol als testrijder van Red Bull hard aan het werk in de simulator om ervoor te zorgen dat de RB16B een minder lastige auto is dan zijn voorganger, de RB16 van 2020.

Zowel Verstappen als Albon had in 2020, zeker aan het begin van het jaar, de nodige moeite de soms grillige Red Bull te temmen. Toegegeven, Albon had hier meer last van dan Verstappen, al erkende ook de Nederlander na afloop van het seizoen dat de RB16 ‘moeilijk te besturen’ was.

“Mijn werk voor 2021 is al begonnen”, vertelt Albon nu in gesprek met een select clubje media, waaronder FORMULE 1 Magazine. En dat werk speelt zich vooralsnog uiteraard in de digitale wereld af: “Ik zit veel in de simulator om de problemen die we vorig jaar met de auto hadden aan te passen.”

Gevraagd hoe al dat werk gaat en of hij bijvoorbeeld al een indruk heeft van de nieuwe Honda-motor voor 2021, kan Albon niet teveel prijsgeven. “Al kan ik wel zeggen dat alles op de simulator er heel positief uitziet.”

“We moeten straks in Bahrein natuurlijk maar zien hoe het echt zit”, zo doelt hij op de wintertest en seizoensopener aldaar, “maar in de virtuele wereld voelt het goed.” De RB16B wordt daarbij dinsdag door het team gepresenteerd en krijgt dan vermoedelijk gelijk een shakedown op Silverstone.

