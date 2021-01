Verstappen: ‘De RB16 was moeilijk te besturen, maar het was zeker geen Williams’

De RB16 was bepaald geen makkelijke auto in de eerste helft van het seizoen, geeft Max Verstappen in een interview met Motorsport-total toe, maar volgens hem heeft de media dat probleem groter gemaakt dan dat het daadwerkelijk was.

Lees ook: Marko: ‘Pérez moet een Bottas-achtige rol gaan spelen bij Red Bull’

Tijdens de wintertesten werd het gelijk duidelijk dat de Red Bull geen stabiele achterkant had. Max Verstappen en Alexander Albon spinden in Barcelona meerdere keren van de baan. Toen het seizoen in Oostenrijk werd afgetrapt, was dat probleem er nog steeds, alleen kon Verstappen ermee om gaan en Albon, die uiteindelijk ook zijn stoeltje is kwijtgeraakt, niet. De media schreven veel over de lastige Red Bull, maar volgens Verstappen is dat een tikkeltje overdreven.

“We hadden na Mercedes de beste auto van het veld”, stelt Verstappen. “Er waren slechtere auto’s. Dat is wel duidelijk. Tuurlijk was de auto niet makkelijk te besturen, hadden we een paar spins in Barcelona tijdens de testen en was het geen Mercedes, maar het was ook zeker geen Williams. We hadden het slechter kunnen treffen”, besluit de Nederlander.

Lees ook: Topontwerper Mercedes grapt: ‘Iedereen kopieert Adrian Newey maar wij zijn ook best snel’