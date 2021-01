Marko: ‘Pérez moet een Bottas-achtige rol gaan spelen bij Red Bull’

Met Sergio Pérez hoopt Red Bull het Mercedes moeilijker te maken in 2021. De Mexicaan moet een Bottas-achtige rol gaan spelen, zo zegt Red Bull-topman Helmut Marko.

Pérez reed in 2020 nog bij Racing Point, maar is daar zijn stoeltje kwijtgeraakt aan Sebastian Vettel. Bij Red Bull vervangt hij Alexander Albon, die in anderhalf jaar tijd weinig indruk wist te maken. Hij kon Verstappen niet bijhouden en kon hem dus ook niet helpen. Red Bull hoopt dan ook dat Pérez dat wel kan.

“Als Hamilton een minder weekend heeft, dan kan Bottas, mits hij geen weekend heeft zoals in Bahrein, winnen. Dat moet Pérez ook kunnen. Hij moet in de buurt kunnen blijven van Verstappen”, stelt Marko in gesprek met Motorsport-total.

Pérez staat niet echt bekend als een kwalificatiewonder, terwijl Verstappen de laatste jaren het kwalificatieduel vrij eenvoudig wist te winnen. In 2020 bleef de Nederlander zelfs ongeslagen. “Vrijwel niemand kan Verstappen bijhouden op zaterdag”, ziet Marko. “Maar Sergio moet binnen twee tienden van hem blijven, want zo kunnen we met twee auto’s Mercedes aanvallen”, aldus de Oostenrijker.

