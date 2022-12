Het seizoen 2022 was voor Alexander Albon zijn ‘sterkste jaar’ tot nu toe. De Williams-coureur stelt bovendien dit jaar het vertrouwen terug te hebben gewonnen wat hij bij Red Bull is verloren.

Albon begon zijn Formule 1-carrière bij het zusterteam van Red Bull, maar mocht halverwege 2019 al de opstap maken richting het topteam. De prestaties van de Britse Thai vielen tegen en hij zat in 2021 zonder zitje.

Dit seizoen keerde Albon terug, maar dan bij Williams. Hij kwam bij het team, dat kansloos laatste eindigde, slechts tot vier punten in 22 races. Albon spreekt daarom van een ‘in sommige opzichten lastig jaar’. “Ik heb het gevoel dat het persoonlijk een heel positief jaar is geweest”, zegt Albon tegen Motorsport.com.

“Ik denk dat het mijn sterkste jaar in de Formule 1 is geweest”, plaatst hij wel meteen de kanttekening dat hij ‘niet veel jaren’ in de Formule 1 heeft gereden. “Maar van de drie is dit mijn sterkste. Ik heb bovendien het gevoel dat ik me ontwikkeld heb als coureur, wat echt het belangrijkste is.”

Daarnaast heeft Albon het gevoel dat hij de ervaring die hij de afgelopen jaren heeft opgedaan, ‘op de juiste manier’ heeft kunnen toepassen. “En ik heb het gevoel dat ik er het meeste uit heb gehaald. Het is uiteindelijk lastig voor buitenstaanders om te oordelen hoe het is gegaan. Maar persoonlijk voelde het voor mij zeer positief.”

Een andere positieve ontwikkeling is dat Albon bij Williams weer het vertrouwen heeft weten op te bouwen dat hij bij Red Bull is verloren. “Ik geloof het wel. Het belangrijkste is om vertrouwen in de auto te hebben. Maar bovenal draait het om het rijvertrouwen en ik heb het gevoel dat ik dat terug heb. Dat is het belangrijkste, want je moet natuurlijk wel snel rijden”, besluit de Williams-coureur.