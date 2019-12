Alexander Albon heeft een achtbaan-achtig debuutseizoen afgewerkt in 2019. De sensatie die hem puur qua gevoel het meest is bijgebleven? “Kwalificeren met een lichte auto. Ik zou willen dat de fans kunnen ervaren hoe dat voelt.”

Aan het eind van zijn debuutseizoen zit Albon met FORMULE 1 om de tafel. Een mooi moment om de Britse Thai eens te vragen wat hem tijdens die ‘achtbaanrit’ qua sensatie het meest is bijgebleven. Wat hem nou echt dat ‘nu zit ik in de Formule 1′-gevoel gaf? “Het gevoel van het rijden met deze geweldige auto’s”, antwoordt Albon.

“Sinds ik vijf jaar oud was, wilde ik dat al ervaren. En dat is waar ik écht van geniet”, benadrukt de Red Bull-rijder. “In de kwalificatie met weinig brandstof in de tank met zo’n geweldige auto rijden, is zo goed als het beste gevoel dat er is.”

“Ik zou willen dat de fans kunnen ervaren hoe dat voelt. Kunnen voelen wat wij voelen. Want het ziet er op tv misschien indrukwekkend uit, maar geloof me, als je met zo’n auto rijdt, is het nog zoveel beter. Echt ongelofelijk.”

“De kwalificatie in Suzuka, is buitenaards. Dat is echt een andere wereld. Amazing.”

Wat Albon verder niet te geloven vond? Het achtbaan-achtige jaar en een beetje dat hij heeft gehad. Medio 2018 stevende hij nog op een toekomst in de Formule E af. Eind dat jaar werd hij ook tot zijn eigen verrassing door Toro Rosso als coureur gestrikt. Medio 2019 promoveerde hij naar Red Bull. “Het is een geweldig jaar geweest.” Surrealistisch, ook? “Zeker.”

Zelfs nu zijn debuutjaar erop zit, kan Albon het nog niet allemaal geloven. “Op sommige punten had ik wel het gevoel dat ik het even moest laten bezinken, maar dit is een razendsnelle sport en je moet mee in die vaart. Voor mij draait het nu allemaal om me focussen op volgend jaar. Zorgen dat ik zo goed mogelijk voorbereid ben.”

