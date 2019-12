Alexander Albon hoopt in een ‘normaler’ 2020 het gat naar Red Bull-teamgenoot Max Verstappen te dichten. Dat verklaart de Britse Thai na een veelbewogen 2019.



Een jaar geleden had Albon namelijk niet eens een Formule 1-zitje, zo haalt hij aan op de website van Red Bull Racing, en leek zijn toekomst in de Formule E te liggen. Eind november van 2018 kwam Toro Rosso echter bij Albon uit. Red Bulls opleidingsstal zocht een nieuwe coureur voor 2019 en Albon was niet alleen een oude bekende – hij was al eerder Red Bull-talent – hij was ook net als derde gefinisht in de Formule 2.

Na slechts twaalf races voor Toro Rosso promoveerde Albon vervolgens al naar het grote topteam Red Bull Racing. De afgelopen twaalf maanden waren zodoende nogal achtbaan-achtig. “Het afgelopen jaar, mijn debuutjaar, was in elk geval zeker niet normaal!”, erkent hijzelf. “Ik heb echter het gevoel dat 2020 wel wat normaler zal zijn.”

Albon zit immers steeds beter op zijn plek bij Red Bull, al erkent hij dat het ‘een grote stap’ was naar het topteam. Voor 2020 is zijn doel echter om ‘een woordje mee te spreken in de strijd vooraan’. Volgens de Britse Thai komt Red Bull dichterbij rivalen Mercedes en Ferrari, terwijl hijzelf erop inzet dichterbij teamgenoot Max Verstappen te komen.

“Het doel is om het gat naar Max te dichten”, verklaart Albon. Hij heeft in de Nederlander natuurlijk een geduchte teamgenoot, maar Albon vindt dat juist positief. “Iedereen kent Max en weet hoe snel hij is. En van wie kan je nou meer of beter leren dan één van de snelste coureurs op de grid?”

“Ik zie het als iets positiefs. Het is een doel voor mij om na te jagen”, zegt Albon over het dichten van het gat naar Verstappen. “Max heeft veel ervaring binnen Red Bull en weet hoe hij het maximale uit het team kan halen. Voor mij is dat nog een leerproces.”

