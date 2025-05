Alexander Albon evenaarde met een vijfde plaats in de Grand Prix van Miami zijn beste resultaat van het seizoen. In een perfect geregisseerde race hield de Williams-coureur niet alleen beide Ferrari’s, maar ook een Mercedes en Red Bull achter zich. De Thai was dolblij na wat hij zelf het ‘beste weekend’ van het seizoen noemde.

Williams kende een uitstekend raceweekend in Miami, met beide auto’s in de punten. Carlos Sainz eindigde als negende en bezorgde het team uit Grove twee punten, terwijl Alexander Albon met een knappe vijfde plaats maar liefst tien punten binnenhaalde. Daarmee doet Williams uitstekende zaken in het constructeurskampioenschap én in de strijd om ‘best of the rest’: met een totaal van zeventien punten loopt het team verder uit op concurrent Haas, dat momenteel vijfde staat.

Albon kon zijn geluk niet op na het evenaren van zijn beste resultaat dit seizoen. “Het was waarschijnlijk het beste weekend dat we als team hebben gehad. We haalden een Mercedes in, lieten de Ferrari’s achter ons en ik heb zelfs een Red Bull te pakken gekregen. Het was echt een uniek weekend. Vanaf de eerste ronde van de eerste training voelde de auto al goed”, zei hij tegenover de microfoon van Canal+.

‘Nog maar het begin’

Albon verwacht dat dit resultaat het begin is van meer successen. “Dit is nog maar het begin, dat wil ik benadrukken. Hier bouwen we op voort”, klonk Albon strijdvaardig. “Ik denk niet dat er later dit seizoen nog circuits zullen zijn die zó goed bij onze auto passen als dit weekend, maar we hebben gezien dat de wagen op meerdere circuits goed kan presteren.”

Toch ziet de Williams-coureur nog ruimte voor verbetering. “Er zijn nog steeds verbeterpunten, maar we kunnen in sommige races de strijd aangaan met de topteams. We zitten duidelijk op de goede weg”, concludeert hij.

