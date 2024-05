Alexander Albon koos onlangs voor een nieuw contract met Williams. De coureur geeft toe dat ‘meerdere opties’ zich aandienden, maar koos uiteindelijk voor een toekomst met zijn huidige werkgever. Teambaas James Vowles wil van de Britse renstal een project voor de lange termijn maken. Albon, die gelooft dat hij ooit titels zou kunnen winnen met Williams, is daarbij gebaat.

De groei die Vowles de komende jaren wil doormaken, trok Albon uiteindelijk over de streep. “Toen [Vowles] hier aan de slag ging (2023, red.), lag de focus op de nabije toekomst”, vertelde de 28-jarige coureur aan total-motorsport.com. “Maar nu kunnen we echt naar de lange termijn gaan kijken. Dat is ook terug te zien in mijn contract.” Albon staat nu tot minimaal 2026 onder contract bij Williams.

“De transfermarkt is op dit moment behoorlijk in beweging”, zei hij over de nieuwe samenwerking. “Hoe langer je dan wacht, hoe meer risico je neemt. Ik had meerdere opties [voor een nieuw contract], maar uiteindelijk had ik het meeste vertrouwen in Williams.”

De Brits-Thaise coureur realiseert zich dat Williams voorlopig nog geen races gaat winnen. Echter, dat moet in de toekomst gaan veranderen. “Dit jaar liggen er nog genoeg uitdagingen [voor Williams], maar ik weet zeker dat het volgend jaar al beter zal gaan”, aldus Albon. “En als de reglementen straks veranderen, gaan we pas echt de vruchten plukken van ons harde werk.”

Titels voor Albon?

Alex Albon twijfelt niet aan Williams’ plannen. Zijn vertrouwen in het team uit Grove gaat behoorlijk ver. Op de vraag of hij ooit – à la Ferrari en McLaren – mee kan dingen voor het kampioenschap, reageerde hij resoluut. “Dat kan ik. Ons volgende doel is om consistent punten te scoren. Dat moet volgend jaar al lukken. Daarna kunnen we vechten voor een podium en uiteindelijk een overwinning. Geef het gewoon wat tijd.”

Williams’ samenwerking met Mercedes is daarbij een belangrijke factor. “Mercedes zit er altijd bovenop wanneer de reglementen worden aangepast”, besloot Albon. “Je kan ervan uitgaan dat ze het straks weer goed doen.” Vooral de nieuwe krachtbron van de Duitsers is veelbelovend. Toto Wolff heeft al meerdere keren laten doorschemeren dat zijn ploeg er wat dat betreft goed voor zal staan in 2026.

