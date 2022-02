Nieuwbakken Williams-coureur Alex Albon kan komend seizoen gewoon onder Thaise vlag rijden. Het mondiale antidoping-agentschap WADA is van plan om op korte termijn de schorsing van Thailand als sportland op te heffen.

Thailand is geschorst omdat het Aziatische land zich volgens het WADA niet heeft gehouden aan de internationale code tegen dopinggebruik. Een van de sancties is dat de Thaise vlag bij geen enkel sportevenement gebruikt mag worden.

Die regel geldt ook voor het wereldkampioenschap Formule 1 en dus had Alex Albon vanaf oktober vorig jaar wel als Thaise atleet mogen deelnemen, maar bij een eventueel podium had de Thaise vlag niet gewapperd mogen worden. Albon heeft een dubbele Thais-Britse nationaliteit, maar rijdt al zijn hele carrière onder Thaise vlag.

Bij het ingaan van de sancties was Albon nog reservecoureur van Red Bull en dus kreeg hij er eind 2021 niet mee te maken. Komend seizoen is hij echter vaste coureur bij Williams. Bij eventueel succes met dat team kan de Thaise vlag dus wel in top. Een officiële bevestiging van het opheffen van de beperkingen, wordt binnenkort verwacht, schrijft Autosport.

Alex Albon wordt bij Williams herenigd met oud F2-teamgenoot Nicholas Latifi (Motorsport Images)

Mazepin ook in 2022 zonder Russische vlag

De situatie van Albon is enigszins vergelijkbaar met die van Haas-coureur Nikita Mazepin. De Moskoviet mag sinds zijn debuut in de Formule 1 niet onder Russische vlag uitkomen. Voorlopig zal dat nog even zo blijven: De sancties van het WADA tegen Rusland lopen pas in december 2022 af.