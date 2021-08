Alexander Albon, de teamgenoot van Max Verstappen in 2020, heeft afgelopen zondag zijn allereerste zege in de DTM gepakt. Albon noemt de zege op de Nürburgring een ‘verrassing’ en hoopt dat hij het momentum kan vasthouden.

Alexander Albon claimde eerder al zijn eerste poleposition voor de race op het GP-circuit van de Nürburgring. De Britse Thai moest wel geduld hebben aangezien het achter hem regelmatig fout ging. Zo strandde Maximilian Buhk al in de openingsronde in de grindbak terwijl Philip Ellis wat koolstofvezelonderdelen op de baan legde na een kort bezoekje aan de grindbak. De safety car moest zo in actie komen, wat niet de enige keer zou zijn die race. De andere Red Bull-junior, Liam Lawson, had het een stuk zwaarder dan Albon. De Nieuw-Zeelander crashte met Kelvin van der Linde en Mike Rockenfeller, waar hij voor bestraft zou worden met een drive-through. Albon kon in de chaotische race zijn Ferrari met AlphaTauri-kleuren naar de zege rijden, zijn allereerste sinds zijn overstap naar de Duitse raceklasse.

“Vandaag was echt een goede dag voor het team en mij”, zei Albon na het behalen van zijn eerste DTM-zege. “Het team heeft van de ene op de andere dag hard gewerkt en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Vandaag hebben we een stap voorwaarts gezet en we willen dit momentum vasthouden.”

“Het heeft eventjes geduurd sinds mijn overstap naar de DTM”, vervolgt Albon, die vorig jaar nog in de Formule 1 actief was. “In het begin was het vooral een gebrek aan ervaring. Dit komt een beetje als een verrassing”, geeft hij toe. Het was volgens hem dan ook niet gemakkelijk om zich aan de GT3 van de DTM aan te passen. “Het kost wat tijd, het is geen gemakkelijke stap van de Formule 1 naar GT3. Voor mijn eerste jaar gaat het niet slecht”, aldus Albon. Na acht van de zestien races gaat de Zuid-Afrikaan Kelvin van der Linde aan de leiding in het kampioenschap met 129 punten. Albon staat vierde met 79 punten achter zijn naam.

