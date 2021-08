Alexander Albon zou de IndyCar als een goed alternatief zien, mocht hij in 2022 niet naar de Formule 1 terugkeren. Toch wil hij van dat laatste wel zijn hoofddoel maken: “Maar je hebt nooit 100 procent zekerheid dat dat gebeurt.”

Albon moest plaatsmaken bij Red Bull voor de meer ervaren Sergio Pérez nadat zijn eigen prestaties in de Red Bull tegenvielen. De Britse Thai zou wel bij Red Bull betrokken blijven als reservecoureur en verricht ook veel werk in de simulator, maar moest op zoek naar een functie elders. Dat werd de DTM, dat dit jaar als GT3-klasse actief is. Albon rijdt daar met de Ferrari 488 GT3 in de AlphaTauri-kleuren. Het liefst keert hij op termijn wel terug in de Formule 1, maar hij zoekt ook naar andere opties. Een daarvan is de IndyCar, waar hij afgelopen weekend aanwezig was als toeschouwer.

“Ik wil zien wat de opties zijn”, zegt Albon tegen IndyCar.com. “Het is mijn hoofddoel om in de Formule 1 te rijden, maar je hebt nooit 100 procent zekerheid dat dat gebeurt. Je moet dus een plan B en plan C hebben en zien wat er nog meer beschikbaar is. Ik heb altijd interesse gehad in de IndyCar. Je ziet dat de sport nu groeit, met name de kijkcijfers schieten omhoog.”

Albon bleef echter niet alleen een toeschouwer op het complex van Indianapolis, waar Will Power de race zou winnen. Hij stapte ook even in de nummer 52 van Dale Coyne Racing, om een gevoel te krijgen voor de cockpit en met name het zicht met de aeroscreen, waar de Formule 1 de halo kent. Om die link met de Formule 1 te behouden: Romain Grosjean is een voorbeeld voor Albon, mocht hij naar de IndyCar stappen.

“Het is interessant om te zien wat Romain doet”, vertelt Albon. “Ik wilde graag zien wat hij ervan vindt. Is hij gelukkig? Natuurlijk is hij gelukkig. Hij heeft altijd een glimlach op zijn gezicht. Hoe was de transitiefase en hoe voelde hij zich vanaf de eerste meters in de IndyCar? Hij ziet er hier erg op zijn gemak uit”, aldus de reservecoureur van Red Bull.

Albon naar IndyCar in 2022?

Hoewel het hoofddoel dus een terugkeer in de Formule 1 is, zou Albon een goede optie in de IndyCar niet afslaan. “Het was erg interessant om te zien. Het heeft het nog lastiger gemaakt om te bepalen of het iets is wat ik zou willen doen. Ik zie al een aantal teams waar ik mee in gesprek wil gaan om te zien wat er nog beschikbaar is, zodat ik kan bepalen wat ik ga doen.”

“Laten we zeggen dat als de juiste kans zich voordoet, of als er een gebrek aan kansen is in de Formule 1, en er is een kans met een goed team en ik denk dat het iets is waar ik van kan genieten, dan nemen de kansen natuurlijk toe”, aldus Albon over een mogelijk IndyCar-avontuur in 2022.

