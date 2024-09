Alexander Albon kende een bijzondere kwalificatie in Azerbeidzjan. De Brits-Thaise coureur presteerde aanvankelijk goed op het Baku Street Circuit. Na sterke rondes in Q1 en Q2 verzekerde hij zich van een plek in de top tien. Echter, in de laatste kwalificatiesessie ging het mis; zijn Williams verliet de pitstraat met een ventilator nog vast in de luchtinlaat. Albon eindigde op P10, maar moest zich na de sessie wel melden bij de stewards.

LEES OOK: Charles Leclerc verzekert zich van poleposition in Bakoe: ‘Beter wordt het niet’

“Het was een beetje haasten om alles gereed te maken voor Q3”, reageerde Alexander Albon na de sessie. “We probeerden op het juiste moment de baan op te gaan en wilden zo snel mogelijk vertrekken. Daarbij hebben we per ongeluk een ventilator op de auto laten zitten. Erg frustrerend. Het was duidelijk een domme fout, maar ik neem het team niets kwalijk. We moeten er gewoon voor zorgen dat dit niet nog een keer gebeurt.”

Omdat de marshals de auto niet mochten aanraken, moest Albon zelf de ventilator van zijn auto verwijderen. Hij gooide het apparaat op de baan en kon zijn ronde vervolgen. “Ik weet niet zeker of ik een ventilator van de auto mag gooien”, lachte hij achteraf. “Wat zou het reglement daarover zeggen? Op papier zou het wel mogen – een tear-off mag immers ook, dus waarom een ventilator niet?”, grapte hij.

Franco Colapinto

Albon werd na de sessie alsnog naar de stewards geroepen. “Ik hoop dat ik P10 mag behouden”, vervolgde hij. De 28-jarige coureur start morgen achter zijn nieuwe teamgenoot, Franco Colapinto. De Argentijn presteerde goed in Bakoe en noteerde de negende tijd. Had Albon hem kunnen verslaan? “Met de perfecte ronde wel”, meende Albon. “Maar om eerlijk te zijn hadden we nogal wat moeite met de banden. We kregen ze vandaag gewoon niet aan de praat.”

Bekijk de beelden van het ventilator-incident hieronder:

Lees hier alles over de GP in Azerbeidzjan

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Met alles over de Dutch GP in Zandvoort, de spannende strijd tussen Lando Norris en Max Verstappen, interviews met George Russell, Rico Verhoeven en Ruud Gullit, reportages vanuit de paddock en nog veel meer!