Na zijn sprookjesachtige overwinning tijdens de GP van Italië wist Charles Leclerc ook in Bakoe te scoren – de Monegask zette zijn Ferrari op poleposition voor de GP van Azerbeidzjan. Met Oscar Piastri direct achter zich, gevolgd door teamgenoot Carlos Sainz, gelooft Leclerc dat Ferrari de juiste papieren heeft om te maximaliseren tijdens de aankomende Grand Prix.

“Het is een van mijn favoriete circuits op de kalender”, zei een tevreden Charles Leclerc na de kwalificatie. “De afgelopen dagen ging het niet van een leien dakje, maar deze kwalificatie was echt fantastisch.” Tijdens de eerste vrije training reed de 26-jarige coureur zijn Ferrari nog stuk op de muur. “Gelukkig was de pace het hele weekend al aanwezig”, vervolgde hij.

Tijdens de kwalificatie reed Leclerc tweemaal de snelste tijd. Wat deed de Monegask om zichzelf nog te kunnen verbeteren? “Ik wilde gewoon zo dicht mogelijk op de muur komen”, legde hij uit. “In dat laatste rondje heb ik echt iets meer gepusht en dat heeft zich duidelijk uitbetaald.” Teamgenoot Carlos Sainz start vlak achter Leclerc op de derde plaats. “Beter wordt het niet”, aldus de polesitter. “Er ligt veel meer grip op dat stuk, dus P1 en P3 is ideaal.”

Carlos Sainz was ook tevreden met de derde tijd. De Spanjaard is enigszins verbaasd dat hij zo hoog is geëindigd op een circuit dat hem normaliter niet zo goed ligt. “We hebben een solide kwalificatie gehad, beide auto’s zaten er goed bij”, reageerde hij. “Ik ben hier niet altijd even goed geweest dus P3 is een mooi resultaat. Onze race pace zag er ook goed uit dus dat belooft wat voor morgen. Misschien dat ik nog iets harder had kunnen rijden om Piastri voorbij te komen, maar zoals ik al zei, Bakoe is niet mijn beste circuit.”

