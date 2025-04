Er zijn fijnere manieren om toe te leven naar een Grand Prix dan Alexander Albon naar Suzuka deed. De Williams-coureur ontsnapte ternauwernood aan de krachtige aardbeving in zijn thuisland Thailand, waar hij op uitnodiging van de minister-president was om te spreken over een eventuele Grand Prix in Bangkok. Een ‘surrealistische’ ervaring noemt hij het, daags voor de Grand Prix van Japan.

Vorige week werd Myanmar en de omliggende gebieden, waaronder Thailand, getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter. Op dat ogenblik zette Alexander Albon voet op Thaise bodem om een bezoek te brengen aan minister-president Paetongtarn Shinawatra, in het kader van de ambitie van het land om een Formule 1-race te organiseren.

De Thaise coureur was niet op de hoogte van de aardbeving en de chaos eromheen maakte zijn verwarring alleen maar groter. Toch is de Williams-coureur ‘gewoon’ van de partij op Suzuka voor de Grand Prix van Japan, waar hij terugblikt op het voorval. “Het was een beetje lastig om te navigeren. Ik landde 30 minuten nadat het gebeurde. Dus toen ik landde, was het net als DEFCON 3 en iedereen raakte in paniek. En ik had zoiets van, wat is er aan de hand? Het was bijna surrealistisch omdat ik geen gegevens op mijn telefoon had, dus ik kon alleen mensen in paniek zien en ik wist niet wat er aan de hand was. Dus het was een beetje eng”, zegt hij.

Hij voegt eraan toe: “Het was goed om mensen voor een groot deel in een goede stemming te zien, blij met het feit dat er niet meer beschadigd was. Onze hotelkamer was echt zwaar beschadigd, overal waren er scheuren te zien. Het verbaast me dat de meerderheid van de gebouwen overeind is gebleven. Het was beangstigend, maar het liep voor mij goed af.”

Sterk product

Albon, die zowel de Thaise als Britse nationaliteit heeft, ontmoette de Thaise minister-president voordat hij naar Japan ging. Dit kwam daags nadat Formule 1-CEO Stefano Domenicali de minister-president ontmoette. Ondanks de hectiek kijkt Albon positief terug op het bezoek. “Echt goed. Om helemaal eerlijk te zijn, was het een beetje hectisch om terug naar de simulator te gaan en daarna naar Thailand te komen. Maar het is duidelijk dat we proberen te helpen de Thaise Grand Prix op gang te krijgen en te kijken hoe we kunnen helpen.”

De Williams-coureur, die racet onder de Thaise vlag, heeft vertrouwen in het project en ziet een thuisrace wel degelijk tot stand komen. “Het gaat vooruit, er is natuurlijk nog niets definitief, maar het is echt goed om de inzet van Thailand te zien. Ze nemen het heel serieus en ik denk dat ze een heel sterk product hebben.”

