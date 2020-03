Albon over coronavirus: ‘We moeten de experts vertrouwen’

Alexander Albon vertrouwt erop dat de Formule 1 en de FIA de juiste beslissingen nemen omtrent het coronavirus. De Thai heeft wel te doen met de fans, die dit weekend door de maatregelen minder mogelijkheden hebben om in de buurt te komen van de coureurs.

De Grand Prix van Australië heeft voorlopig nog groen licht, al heerst er onzekerheid in de paddock vanwege het coronavirus. Lewis Hamilton liet zich eerder vandaag kritisch uit over het doorgaan van de race, terwijl Sebastian Vettel en Daniel Ricciardo juist vertrouwen hebben in de beslissingen van de Formule 1 en de FIA. Ook Alexander Albon sluit zich bij de Duitser en Australiër aan.

”De meeste voorbereidingen zijn al getroffen voordat we hier aankwamen”, vertelt Albon tijdens zijn persmoment, ook hier op twee meter afstand van de aanwezige pers. ”Het is vooral de interactie met mensen wat raar aanvoelt. We proberen zo voorzichtig mogelijk te zijn en risico’s te beperken. De Formule 1, FIA en de teams proberen oplossingen te vinden. We moeten de experts vertrouwen. Zij weten hoe de situatie is en zij maken de juiste beslissingen”, aldus Albon.

‘Je hebt met ze te doen’

Voor de fans is het dit weekend minder makkelijk om in de buurt van de coureurs te komen. De handtekeningensessie is vervangen door een interviewmoment met de coureurs, waarbij de fans vragen mogen stellen, en de coureurs zullen geen selfies nemen met de fans. ”Je hebt wel met ze te doen”, vertelt Albon. ”De fans hier zijn erg gepassioneerd. Het is niet leuk, maar ze houden wel rekening met de situatie. Het is niet fijn, maar we moeten onszelf voorop stellen”, aldus de Red Bull-coureur.

Ondanks alle onzekerheden kijkt Albon wel uit naar de eerste race van het seizoen. De Thai benadrukt dat ze nog niet weten waar ze staan, ook omdat het team zich daar niet op heeft gericht. ”We hebben vooral op onszelf gefocust. We weten dat we verbeteringen hebben aangebracht dus het is nu wachten hoe de anderen het hebben gedaan. Max en ik zijn vanaf het begin af aan al positief over de auto, al weten we wel waar we nog aan kunnen werken”, aldus Albon.

