Alexander Albon keert volgend jaar na een seizoen aan de zijlijn weer terug in de Formule 1, al ging er een spannende periode aan vooraf voor de Britse Thai. De eerste race van dit seizoen was voor hem ‘een marteling’, maar hij is vooral blij dat hij na wat slapeloze nachten weet waar hij volgend jaar aan toe is: een avontuur bij Williams.

Albon moest na anderhalf jaar zijn Red Bull-stoeltje afstaan aan Sergio Pérez. De prestaties van Albon vielen tegen, maar Red Bull gaf de Britse Thai nog wel een rol als reservecoureur. Hij heeft dit jaar veel simulatorwerk verricht voor Red Bull en is ook actief in de DTM, maar zat lange tijd zonder Formule 1-stoeltje voor 2022, wat wel zijn doel was. Dat de deuren bij Red Bull en AlphaTauri, die bekendmaakten dat de line-ups hetzelfde blijven voor 2022, sloten was slecht nieuws.

“Er waren wat slapeloze nachten en dagen dat ik vroeg wakker werd”, zegt Albon tegen F1.com. “Het was een van die dingen die zelfs een maand geleden nog niet de goede kant op leek te gaan, maar het is allemaal heel snel goed gekomen.”

Lees ook: Wolff: ‘Strenge en duidelijke geheimhoudingsclausules in contract Albon’

Toen Kimi Räikkönen aankondigde dat hij na dit seizoen afscheid neemt van de Formule 1, begon het balletje te rollen voor Albon. Hij neemt het plekje van George Russell, die bij Mercedes Valtteri Bottas vervangt, bij Williams over en zal dus in 2022 de teamgenoot zijn van Nicholas Latifi. Toch was het nog wel spannend voor Albon, die in de zomerstop nog weinig nieuws had gehoord van Red Bull. “Het ging er vooral om dat ik mijn hoofd koel hield”, legt Albon uit. “De meningen van mensen heb je niet in de hand. Wat je wel in de hand hebt, is wat je doet en dat was voor mij zoveel mogelijk betrokken zijn bij het team, het beste doen wat ik kon doen naast de baan.”

“Het is moeilijk om jezelf te bewijzen als je niet in een auto rijdt”, vervolgt Albon. “Toen Valtteri en George van teams veranderden, begon de markt wat interessanter te worden en kwam er een kans. Het was zwaar. Als je in de Formule 1 hebt gezeten is het lastig om daar gewoon te zitten en te ontspannen terwijl je niet rijdt. Dat werd gedurende het jaar wel beter. In de eerste race was het een marteling. Maar ik kwam in het ritme terecht. Het verhoogde mijn verlangen om weer op de grid te staan, niet alleen voor vrienden en familie, maar ook voor de fans en iedereen die me heeft gesteund. Het motiveerde me en hield me op de been om het zitje te bemachtigen”, besluit hij.

FORMULE 1 Magazine nr. 13 ligt nu in de winkel of is hier te bestellen. Gebruik code GRATIS voor gratis verzending.