In het Williams-contract van Alexander Albon, die in 2022 terugkeert in de Formule 1, staan ‘strenge en duidelijke geheimhoudingsclausules’, zo heeft Mercedes-teambaas Toto Wolff laten weten. Albon zal in zijn tijd als Williams-coureur geen link hebben met Red Bull: “Hij is in feite een Williams-coureur voor twaalf maanden.”

Er werden meerdere coureurs in verband gebracht met het Williams-zitje voor 2022 aangezien George Russell naar Mercedes vertrekt, maar het zitje ging uiteindelijk naar Red Bull-reservecoureur Alexander Albon. Dat had nog wel veel voeten in de aarde, aangezien Mercedes liever zag dat Albon zijn banden met Red Bull dan zou breken, aangezien zij met Honda-motoren rijden en Albon zo eventueel informatie kon doorspelen naar het team. Maar daar hoeft Mercedes zich geen zorgen om te maken, zegt teambaas Toto Wolff, aangezien er geheimhoudingsclausules aan het contract zijn toegevoegd.

Lees ook: Albon is Russell ‘heel wat biertje schuldig’: ‘Hij heeft voor me gepleit’

“Het was voor ons belangrijk dat, als een coureur van een ander team met een andere motorleverancier naar het team zou gaan, er strenge en duidelijke geheimhoudingsclausules zouden zijn”, zegt Wolff. “Dat gebeurde in goede samenwerking met Williams. Zij begrijpen precies hoe wij daar in staan en wat belangrijk is om te beschermen. En om eerlijk te zijn, ook al zijn het niet mijn zaken, steun ik Alex Albon volledig. Hij verdient het om in de Formule 1 te rijden. Hij is een goede gozer en ik ben blij voor hem dat hij dat zitje heeft”, aldus de Oostenrijker.

Wolff is blij met de geheimhoudingsclausule die in het contract van Albon zit. “Absoluut. Hij is in feite een Williams-coureur voor twaalf maanden. Hij heeft gedurende die periode geen link met Red Bull.”

Lees ook: Paddockpraat: ‘Nyck de Vries kan hoop putten uit comeback Albon’

Dat het zitje naar Albon ging, was slecht nieuws voor Nyck de Vries. De Mercedes Formule E-fabriekscoureur zou ook in de race hebben gezeten voor dat stoeltje. Wolff respecteert uiteindelijk de keuze van Williams. “Ik had niet gewild dat iemand zich zou bemoeien met onze rijderskeuze”, zo bekijkt hij het van de Williams-kant. “We hebben geen contractuele rechten die we zouden kunnen hebben gebruikt, omdat het niet juist is om ons te bemoeien met de rijderskeuze van een team, punt uit.”

Foto: BSR Agency