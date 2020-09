Albon rekent op spannende kwalificatie: ‘Een tiende kan vier plaatsen opleveren’

Alexander Albon zette vanochtend de derde tijd neer en vanmiddag was hij slechts veertiende, nadat hij meerdere malen buiten de baan ging in de Parabolica. Hij rekent op een spannende zaterdag.

“Het was een redelijke vrijdag. Het ging wel oké in de ochtend en in de middag was het niet zo slecht”, zegt Alexander Albon na afloop van de trainingen tegen Sky Sports.

Lees ook: Verstappen nog lang niet tevreden na allesbehalve vlekkeloze vrijdag

Vandaag waren de gaten al behoorlijk klein. Tussen de derde tijd van Lando Norris en de zestiende tijd van Kevin Magnussen zat net geen seconde. Albon rekent daarom op een spannende kwalificatie. “We hadden het verwacht dat het spannend zou gaan worden. Een tiende gaat denk ik vier posities opleveren. We hebben nog wat huiswerk te doen. Maar we weten wat we willen. We moeten het er alleen maar uithalen”, aldus Albon.

Het gat naar Mercedes was wel behoorlijk groot vandaag. Het komt volgens Albon door zowel de lange rechte stukken als de bochten. “Maar in de bochten hebben we nog wat over. We moeten de balans nog finetunen”, zegt de Red Bull-coureur.

Lees ook: Albon niet onder de indruk van kritiek: ‘Ik ben de enige die voor verandering kan zorgen’