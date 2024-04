Ze baalden beide als een stekker van hun crash in de openingsronde, maar verwijten maakten Alexander Albon en Daniel Ricciardo elkaar zondag na de Grand Prix van Japan niet. Ook de stewards oordeelden zondag vervolgens dat niemand blaam trof: een straf bleef dan ook uit voor het tweetal.

Volgens Albon ging het voor hem al mis bij de start. “Die van mij was niet heel goed, al was ik op de zachte band wel beter weg dan de mannen met medium banden. Het betekende alleen wel dat ik in het gedrang kwam en Ricciardo zag me, denk ik, gewoon niet. Ik kon zelf in elk geval niet snel genoeg aan de kant.”

VIDEO: Bekijk hier de crash van Albon en Ricciardo

Van boosheid richting de Australiër was bij Albon hoe dan ook geen enkele sprake. “Maar frustrerend is het wel na ook al een crash in Melbourne in de vorige race. Wéér is er schade, weer moet het team hard werken om een en ander te repareren.”

Ricciardo op zijn beurt kwam evenmin met verwijten aan het adres van Albon. Maar ook hij had er flink de balen van. De Australiër staat onder druk bij RB en was erop gebrand om vanaf plek elf in de punten te rijden.

“En dan eindigt het al zo snel. Het is het ergste wat er is voor een coureur, zo’n incident in de eerste ronde. Je zit zo vol energie, wilt er iets mee doen en dan is de race alweer voorbij.”

De stewards van de FIA keken nog wel naar het incident, maar besloten na het horen van alle partijen dat er geen reden was om een straf aan Albon, Ricciardo of allebei uit te delen. Daarmee was de kous af.